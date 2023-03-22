WTA22 марта 2023, 10:49 |
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ФОТО. Наоми Осака показала округлившийся живот во время беременности
Экс-первая ракетка мира передает привет из Японии
22 марта 2023, 10:49 |
446
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Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака поделилась со своими подписчиками в инстаграме фотографиями из Японии.
Отметим, что 25-летняя теннисистка сейчас беременна, что хорошо заметно на фото.
Осака не играет с сентября прошлого года. В январе 2023-го она объявила, что ждет ребенка. Ранее Наоми заявляла, что собирается выступить на Australian Open-2024.
Наоми Осака выиграла 4 турнира Grand Slam, а также провела 25 недель во главе мирового рейтинга.
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