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Италия
02 июня 2023, 20:55 | Обновлено 03 июня 2023, 01:21
25
0

Бари – Зюдтироль. Прогноз и анонс на матч за право сыграть в серии А

Поединок состоится 2 июня в 21:30 по Киеву

02 июня 2023, 20:55 | Обновлено 03 июня 2023, 01:21
25
0
Бари – Зюдтироль. Прогноз и анонс на матч за право сыграть в серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня на "Марио Ригамонти" пройдет ответный матч 1/2 финала за право сыграть в Серии А, в котором "Бари" встретится с "Зюдтиролем". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Бари"

Команда прекрасно провела этот сезон. Она ведь вернулась в Серию В год назад, после 4-летней паузы - очевидно, что сказывались усилия Де Лаурентиса, что "зашел" в обанкротившийся проект парой лет ранее. Конечно же, проявил себя и тренер, Мишель Меньяни, что возглавил проект в 2021-м году. Более того, он со своими подопечными смог на более высоком уровне замахнуться на борьбу за прямую путевку в Кальчо. Не хватило немного, пары побед. В итоге "Дженоа" набрала на 8 очков больше, и заняла "проходное" 2-е место. Но стоит помнить, что "грифоны" закончили розыгрыш, выиграв 4-3 у конкурента, так что борьба еще весной шла всерьез. Теперь претендента ждет непростой плей-офф. 29-го мая чуть-чуть не дотянули до финального свистка в формате нулевой ничьей. Но все-таки пропустили на 2-й добавленной минуте.

"Зюдтироль"

Клуб молод, по итальянским меркам - в следующем году он отмечает 50-летний юбилей с момента создания. И только в этом сезоне "бело-красные" дебютировали в Серии В. Новичок прекрасно себя проявил, большую часть розыгрыша идя нос к носу с "Бари", с шансами подняться еще выше напрямую. Но с середине апреля пошел спад. "Тирольцы" выдали отрезок со всего 1-й победой в 7 поединках, проиграв при этом трижды. В итоге их обошли в таблице и "Кальяри", и "Парма". С 6-го места пришлось отправляться в стыковые поединки с 1-го раунда. Уже 26-го мая команда сыграла на своем поле с "Реджиной", и, откровенно говоря, та смотрелась как минимум не хуже, и Полуцци пришлось спасать, выдавая сэйвы. Ну, а в концовке Казираги забил единственный и решающий гол. Спустя всего 3 дня сценарий повторился. Только на этот раз "джокером" оказался Ровер.

Статистика личных встреч

Прошлой весной "Зюдтироль" выиграл у "Бари" 2-1 в Суперкубке Серии С. Но на более высоком уровне сильнее были "петушки": 2:2 дома, 1:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары "Бари". Но понятно, что гости попытаются снова "закрыться" - ставим на "тотал меньше 2,0 голов" (коэффициент - 1,82).

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Источник Sport.ua
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