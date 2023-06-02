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02 июня 2023, 21:16 | Обновлено 03 июня 2023, 01:19
16
0

Шэмрок Роверс – Дандолк. Прогноз и анонс на матч чемпионата Ирландии

Поединок состоится 2 июня в 21:45 по Киеву

02 июня 2023, 21:16 | Обновлено 03 июня 2023, 01:19
16
0
Шэмрок Роверс – Дандолк. Прогноз и анонс на матч чемпионата Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня на Таллат Стэдиум пройдет матч 18-го тура чемпионата Ирландии, в котором Шемрок Роверс встретится с Дандолком. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Шемрок Роверс

Клуб на данный момент может считаться сильнейшим в стране. И в историческом плане - у него рекордные 20 чемпионских титулов. И ведь, главное, это не давние заслуги: обручи выиграли все 3 последних розыгрыша местной Премьер-Лиги. В 2022-м был в итоге 13-очковый отрыв от ближайших преследователей. А сейчас, на таком фоне, Роверс чуть ли не проваливается, по своим меркам. Фаворит не мог выиграть в 6 первых турах, пусть и проиграл тогда только Дерри Сити. Потом, правда, все переменилось на 180 градусов, и в 10 следующих турах была только 1 потеря очков, когда Шелбурн ухитрился в Дублине добился почетной ничьей 2:2, 1-м махом вернувшись на лидирующие позиции. Но конец весны снова не задался для обладателя титула - он проиграл кряду Дрогеде Юнайтед дома и Корк Сити на выезде, откатившись на 2-е место.

Дандолк

Команда успешна, по ирландским меркам, на международной арене. Она дважды добиралась до группового этапа Лиги Европы, сначала в 2016-м, а потом - и в 2020-м году (правда, потом в своих квартетах занимала 4-е место). Примерно на то же время пришелся и последний золотой период на внутренней арене. В 2014-2019 The Lilywhites 5 раз становились чемпионами страны - всего у них 14 титулов. Потом получалось разве что в кубковом формате. В Премьер-Лиге, например, в 2022-м, было 3-е место, и то его заняли, уступив только по дополнительным показателям Дерри Сити. В этом сезоне хорошие отрезки чередуются с провальными. Так, в конце апреля - начале мая было 4 победы кряду. Но потом последовали новые осечки - Дерри Сити и Сент-Патрикс проиграли, с Богемианс дома, поведя в 2 мяча по исходу получаса, закончили 2:2.

Статистика личных встреч

Шемрок Роверс выиграл у Дандолка трижды в 4-х крайних турах. В марте он победил разгромно, 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас считают обручей явным фаворитом. Но они тоже нестабильны, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,77).

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Дандолк Шэмрок Роверс чемпионат Ирландии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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