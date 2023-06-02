Фиорентина победой завершила турнир Серии A перед финалом Лиги конференций

В матче последнего 38-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» в гостях обыграла «Сассуоло» со счетом 3:1.

У «фиалок» голы забили Артур Кабрал, Риккардо Сапонара и Николас Гонсалес, а у хозяев поля с пенальти отличился Доменико Берарди.

На 82-й минуте игрок «Сассуоло» Руан Трессолди был удален за два предупреждения, а затем Рожерио оставил хозяев вдевятером.

«Фиорентина» набрала 56 очков и вошла в топ-8 Серии А. У «Сассуоло» осталось 45 очков и 13-я позиция.

7 июня в Праге «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций против английского «Вест Хэма».

Серия А. 38-й тур, 2 июня

Сассуоло – Фиорентина – 1:3

Голы: Берарди, 71 (пен) – Кабрал, 46, Сапонара, 79, Гонсалес, 83

Видеообзор матча