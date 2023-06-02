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Чемпионат Италии
Сассуоло
02.06.2023 21:30 – FT 1 : 3
Фиорентина
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Италия
02 июня 2023, 23:59 | Обновлено 03 июня 2023, 00:22
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Фиорентина победой завершила турнир Серии A перед финалом Лиги конференций

Обыграв «Сассуоло» в последнем туре, фиалки поднялись на 8-е место

02 июня 2023, 23:59 | Обновлено 03 июня 2023, 00:22
50
0
Фиорентина победой завершила турнир Серии A перед финалом Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче последнего 38-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» в гостях обыграла «Сассуоло» со счетом 3:1.

У «фиалок» голы забили Артур Кабрал, Риккардо Сапонара и Николас Гонсалес, а у хозяев поля с пенальти отличился Доменико Берарди.

На 82-й минуте игрок «Сассуоло» Руан Трессолди был удален за два предупреждения, а затем Рожерио оставил хозяев вдевятером.

«Фиорентина» набрала 56 очков и вошла в топ-8 Серии А. У «Сассуоло» осталось 45 очков и 13-я позиция.

7 июня в Праге «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций против английского «Вест Хэма».

Серия А. 38-й тур, 2 июня

Сассуоло – Фиорентина – 1:3

Голы: Берарди, 71 (пен) – Кабрал, 46, Сапонара, 79, Гонсалес, 83

Видеообзор матча

События матча

87’
Рожерио (Сассуоло) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
81’
Руан (Сассуоло) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Сапонара (Фиорентина).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
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Источник Sport.ua
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