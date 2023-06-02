Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 23:36 | Обновлено 02 июня 2023, 23:58
1296
0

Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»

Украинка коротко прокомментировала поступок второй ракетки мира

02 июня 2023, 23:36 | Обновлено 02 июня 2023, 23:58
1296
0
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) провела пресс-конференцию после победы над Анной Блинковой (WTA 56) в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Элина коротко прокомментировала решение второй ракетки мира Арины Соболенко из беларуси отказаться от открытого общения со СМИ:

«Соболенко отказалась от пресс-конференции? Что ж, с моей стороны сложно сказать, потому что я провела на корте пару часов. Ничего толком не видела из этого, из ее ситуации.

Это ее выбор. Да, мне сложно судить, и у меня буквально не было времени посмотреть, что произошло за пределами корта. Но я думаю, что это не мое дело».

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Помню, как в детстве смотрела финал Агасси – Медведев»
Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»
Киченок / Эбден – Мухаммад / Гласспул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина пресс-конференция Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь WTA на конец сезона: малый Итоговый и другие турниры в Китае
Теннис | 02 июня 2023, 22:22 2
Календарь WTA на конец сезона: малый Итоговый и другие турниры в Китае
Календарь WTA на конец сезона: малый Итоговый и другие турниры в Китае

Стало известно расписание женских соревнований после US Open

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 02 июня 2023, 05:10 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Теннис | 02.06.2023, 19:42
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Бокс | 02.06.2023, 10:11
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Футбол | 02.06.2023, 08:33
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
01.06.2023, 22:40 2
Теннис
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
01.06.2023, 00:49 6
Теннис
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
01.06.2023, 01:05 30
Футбол
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
01.06.2023, 14:57 14
Футбол
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
01.06.2023, 21:22 5
Футбол
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
01.06.2023, 13:42 19
Теннис
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
01.06.2023, 10:10 10
Футбол
На войне с россией погиб бывший работник Динамо, который побывал в плену
На войне с россией погиб бывший работник Динамо, который побывал в плену
01.06.2023, 16:22 8
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности