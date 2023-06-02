Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) провела пресс-конференцию после победы над Анной Блинковой (WTA 56) в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Элина коротко прокомментировала решение второй ракетки мира Арины Соболенко из беларуси отказаться от открытого общения со СМИ:

«Соболенко отказалась от пресс-конференции? Что ж, с моей стороны сложно сказать, потому что я провела на корте пару часов. Ничего толком не видела из этого, из ее ситуации.

Это ее выбор. Да, мне сложно судить, и у меня буквально не было времени посмотреть, что произошло за пределами корта. Но я думаю, что это не мое дело».