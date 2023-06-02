Киченок / Эбден – Мухаммад / Гласспул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Мэттью Эбденом из Австралии сыграют против тандема ​​Эйжа Мухаммад / Ллойд Гласспул​​ (США / Великобритания). Матч состоится четвертым запуском на корте №6 после встречи Маррей / Винус – Аревало / Роер. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс – Тэйлор Таунсенд / Джейми Маррей.

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