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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 23:10 |
104
0

Киченок / Эбден – Мухаммад / Гласспул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда парного смешанного разряда на Ролан Гаррос

02 июня 2023, 23:10 |
104
0
Киченок / Эбден – Мухаммад / Гласспул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Людмила Киченок

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Мэттью Эбденом из Австралии сыграют против тандема ​​Эйжа Мухаммад / Ллойд Гласспул​​ (США / Великобритания). Матч состоится четвертым запуском на корте №6 после встречи Маррей / Винус – Аревало / Роер. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс – Тэйлор Таунсенд / Джейми Маррей.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Мэттью Эбден Эйжа Мухаммад Ллойд Гласспул
Источник Sport.ua
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