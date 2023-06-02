Киченок / Эбден – Мухаммад / Гласспул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда парного смешанного разряда на Ролан Гаррос
3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
Во втором раунде украинка вместе с Мэттью Эбденом из Австралии сыграют против тандема Эйжа Мухаммад / Ллойд Гласспул (США / Великобритания). Матч состоится четвертым запуском на корте №6 после встречи Маррей / Винус – Аревало / Роер. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
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Далее по сетке победители матча Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс – Тэйлор Таунсенд / Джейми Маррей.
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