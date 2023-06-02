Германия по пенальти обыграла Францию и стала победителем Евро-2023 U-17

Сборная Германии стала победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, который состоялся в Венгрии.

Победитель финального матча между Германией и Францией был определен в серии пенальти (0:0, пен. 5:4).

При счете 4:3 в серии пенальти французам для победы надо было забить пятый пенальти, но счастье улыбнулось команде Германии, и их вратарь отбил мяч, а затем, при исполнении дополнительного пенальти французский игрок попал в штангу.

Ранее в полуфиналах немцы победили поляков (5:3), а французы справились с испанцами (3:1).

Это 4-й трофей ЧЕ U-17 в истории для Германии (1984, 1992, 2009, 2023). Больше титулов имеют Испания (9), Португалия (6), столько же у Нидерландов (4), а у французов осталось три победы на таких турнирах. Для сборной Украины лучший результат – третье место на Евро U-17 в 1994 году.

На чемпионат мира 2023 U-17 от Европы отобрались топ-5 команд: Германия, Франция, Испания, Польша, Англия.

Евро-2023 U-17. Финал

Будапешт, 2 июня

Германия – Франция – 0:0 (пен. 5:4)

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