Германия по пенальти обыграла Францию и стала победителем Евро-2023 U-17
Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет состоялся в Венгрии
Сборная Германии стала победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, который состоялся в Венгрии.
Победитель финального матча между Германией и Францией был определен в серии пенальти (0:0, пен. 5:4).
При счете 4:3 в серии пенальти французам для победы надо было забить пятый пенальти, но счастье улыбнулось команде Германии, и их вратарь отбил мяч, а затем, при исполнении дополнительного пенальти французский игрок попал в штангу.
Ранее в полуфиналах немцы победили поляков (5:3), а французы справились с испанцами (3:1).
Это 4-й трофей ЧЕ U-17 в истории для Германии (1984, 1992, 2009, 2023). Больше титулов имеют Испания (9), Португалия (6), столько же у Нидерландов (4), а у французов осталось три победы на таких турнирах. Для сборной Украины лучший результат – третье место на Евро U-17 в 1994 году.
На чемпионат мира 2023 U-17 от Европы отобрались топ-5 команд: Германия, Франция, Испания, Польша, Англия.
Евро-2023 U-17. Финал
Будапешт, 2 июня
Германия – Франция – 0:0 (пен. 5:4)
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