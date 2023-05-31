Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два фаворита разыграют золото. Определены финалисты Евро 2023 U-17
Молодежные турниры
31 мая 2023, 00:23 | Обновлено 31 мая 2023, 00:43
325
0

Два фаворита разыграют золото. Определены финалисты Евро 2023 U-17

В решающем матче 2 июня встретятся сборные Германии и Франции

31 мая 2023, 00:23 | Обновлено 31 мая 2023, 00:43
325
0
Два фаворита разыграют золото. Определены финалисты Евро 2023 U-17
УЕФА

Вечером 30 мая состоялись полуфиналы Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.

В полуфинальных матчах Германия переиграла Польшу (5:3), а Франция нанесла поражение Испании (3:1).

В матче за пятое место Англия взяла верх над Швейцарией (4:2) и получила последнюю 5-ю путевку от Европы на ЧМ-2023 U-17.

Финал турнира между сборными Германии и Франции состоится 2 июня в Будапеште.

Евро 2023 U-17 по футболу

Венгрия, 17 мая – 2 июня

1/4 финала, 27 мая

  • Польша – Сербия – 3:2
  • Германия – Швейцария – 1:1 (пен. 3:2)
  • Испания – Ирландия – 3:0
  • Англия – Франция – 0:1

Матч за пятое место, 30 мая

  • 16:00. Англия – Швейцария – 4:2

1/2 финала, 30 мая

  • 17:30. Польша – Германия – 3:5
  • 21:00. Испания – Франция – 1:3

Финал, 2 июня. Будапешт

  • Германия – Франция

Сетка турнира

По теме:
Борьба за медали. На Евро-2023 U-17 пройдут полуфинальные матчи
Определены четвертьфиналисты юниорского Евро-2023 U-17
Юрий Мороз рассказал, почему сборная Украины U-17 не вышла на Евро-2023
сборная Англии по футболу U-17 сборная Польши по футболу U-17 сборная Франции по футболу U-17 сборная Ирландии по футболу U-17 сборная Испании по футболу U-17 сборная Сербии по футболу U-17 Евро-2023 U-17 сборная Германии по футболу U-17 сборная Швейцарии по футболу U-17
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
Футбол | 30 мая 2023, 15:24 13
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину

Хавбек «Арсенала» вернулся домой

Источник: Беседин вернется в Динамо
Футбол | 30 мая 2023, 23:39 9
Источник: Беседин вернется в Динамо
Источник: Беседин вернется в Динамо

«Омония» не намерена выкупать контракт игрока

Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Футбол | 30.05.2023, 09:37
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Крах Ювентуса. 5 звезд, которые могут покинуть Турин из-за решения суда
Футбол | 30.05.2023, 13:27
Крах Ювентуса. 5 звезд, которые могут покинуть Турин из-за решения суда
Крах Ювентуса. 5 звезд, которые могут покинуть Турин из-за решения суда
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Война | 30.05.2023, 19:10
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
30.05.2023, 14:12 14
Футбол
Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
29.05.2023, 10:04 3
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
30.05.2023, 13:30
Футбол
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
30.05.2023, 14:54 6
Теннис
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
30.05.2023, 06:39 4
Война
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
30.05.2023, 16:35 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности