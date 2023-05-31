Два фаворита разыграют золото. Определены финалисты Евро 2023 U-17

Вечером 30 мая состоялись полуфиналы Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.

В полуфинальных матчах Германия переиграла Польшу (5:3), а Франция нанесла поражение Испании (3:1).

В матче за пятое место Англия взяла верх над Швейцарией (4:2) и получила последнюю 5-ю путевку от Европы на ЧМ-2023 U-17.

Финал турнира между сборными Германии и Франции состоится 2 июня в Будапеште.

Евро 2023 U-17 по футболу

Венгрия, 17 мая – 2 июня

1/4 финала, 27 мая

Польша – Сербия – 3:2

– Сербия – 3:2 Германия – Швейцария – 1:1 (пен. 3:2)

– Швейцария – 1:1 (пен. 3:2) Испания – Ирландия – 3:0

– Ирландия – 3:0 Англия – Франция – 0:1

Матч за пятое место, 30 мая

16:00. Англия – Швейцария – 4:2

1/2 финала, 30 мая

17:30. Польша – Германия – 3:5

– 3:5 21:00. Испания – Франция – 1:3

Финал, 2 июня. Будапешт

Германия – Франция

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