Молодежные турниры31 мая 2023, 00:23 | Обновлено 31 мая 2023, 00:43
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Два фаворита разыграют золото. Определены финалисты Евро 2023 U-17
В решающем матче 2 июня встретятся сборные Германии и Франции
31 мая 2023, 00:23 | Обновлено 31 мая 2023, 00:43
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Вечером 30 мая состоялись полуфиналы Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.
В полуфинальных матчах Германия переиграла Польшу (5:3), а Франция нанесла поражение Испании (3:1).
В матче за пятое место Англия взяла верх над Швейцарией (4:2) и получила последнюю 5-ю путевку от Европы на ЧМ-2023 U-17.
Финал турнира между сборными Германии и Франции состоится 2 июня в Будапеште.
Евро 2023 U-17 по футболу
Венгрия, 17 мая – 2 июня
1/4 финала, 27 мая
- Польша – Сербия – 3:2
- Германия – Швейцария – 1:1 (пен. 3:2)
- Испания – Ирландия – 3:0
- Англия – Франция – 0:1
Матч за пятое место, 30 мая
- 16:00. Англия – Швейцария – 4:2
1/2 финала, 30 мая
- 17:30. Польша – Германия – 3:5
- 21:00. Испания – Франция – 1:3
Финал, 2 июня. Будапешт
- Германия – Франция
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