Борьба за медали. На Евро-2023 U-17 пройдут полуфинальные матчи

Вечером 30 мая состоятся полуфиналы Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.

В полуфинальных матчах встретятся: Польша – Германия, Испания – Франция.

Эти 4 команды получили путевки в финальный раунд ЧМ-2023 U-17, а еще один пропуск от Европы в матче за пятое место разыграют Англия и Швейцария.

Финал турнира состоится 2 июня в Будапеште.

Евро 2023 U-17 по футболу

Венгрия, 17 мая – 2 июня

1/4 финала, 27 мая

Польша – Сербия – 3:2

– Сербия – 3:2 Германия – Швейцария – 1:1 (пен. 3:2)

– Швейцария – 1:1 (пен. 3:2) Испания – Ирландия – 3:0

– Ирландия – 3:0 Англия – Франция – 0:1

Матч за пятое место, 30 мая

16:00. Англия – Швейцария

1/2 финала, 30 мая

17:30. Польша – Германия

21:00. Испания – Франция

Сетка турнира