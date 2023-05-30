Молодежные турниры30 мая 2023, 16:59 | Обновлено 30 мая 2023, 17:06
303
0
Борьба за медали. На Евро-2023 U-17 пройдут полуфинальные матчи
В полуфиналах встретятся: Польша – Германия, Испания – Франция
30 мая 2023, 16:59 | Обновлено 30 мая 2023, 17:06
303
0
Вечером 30 мая состоятся полуфиналы Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.
В полуфинальных матчах встретятся: Польша – Германия, Испания – Франция.
Эти 4 команды получили путевки в финальный раунд ЧМ-2023 U-17, а еще один пропуск от Европы в матче за пятое место разыграют Англия и Швейцария.
Финал турнира состоится 2 июня в Будапеште.
Евро 2023 U-17 по футболу
Венгрия, 17 мая – 2 июня
1/4 финала, 27 мая
- Польша – Сербия – 3:2
- Германия – Швейцария – 1:1 (пен. 3:2)
- Испания – Ирландия – 3:0
- Англия – Франция – 0:1
Матч за пятое место, 30 мая
- 16:00. Англия – Швейцария
1/2 финала, 30 мая
- 17:30. Польша – Германия
- 21:00. Испания – Франция
Читайте также:Определены четвертьфиналисты юниорского Евро-2023 U-17
Сетка турнира
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 30 мая 2023, 05:19 3
Украинец выразил недоумение
Футбол | 30 мая 2023, 14:12 11
Серветт или Панатинаикос
Футбол | 30.05.2023, 17:23
Футбол | 30.05.2023, 09:37
Бокс | 30.05.2023, 12:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2023, 22:16 23
28.05.2023, 17:54 6
29.05.2023, 18:59 31
29.05.2023, 13:11 3
28.05.2023, 17:35 5
28.05.2023, 22:35 4
28.05.2023, 23:05 14
28.05.2023, 16:57 63