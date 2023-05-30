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Молодежные турниры
30 мая 2023, 16:59 | Обновлено 30 мая 2023, 17:06
303
0

Борьба за медали. На Евро-2023 U-17 пройдут полуфинальные матчи

В полуфиналах встретятся: Польша – Германия, Испания – Франция

30 мая 2023, 16:59 | Обновлено 30 мая 2023, 17:06
303
0
Борьба за медали. На Евро-2023 U-17 пройдут полуфинальные матчи
УЕФА

Вечером 30 мая состоятся полуфиналы Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.

В полуфинальных матчах встретятся: Польша – Германия, Испания – Франция.

Эти 4 команды получили путевки в финальный раунд ЧМ-2023 U-17, а еще один пропуск от Европы в матче за пятое место разыграют Англия и Швейцария.

Финал турнира состоится 2 июня в Будапеште.

Евро 2023 U-17 по футболу

Венгрия, 17 мая – 2 июня

1/4 финала, 27 мая

  • Польша – Сербия – 3:2
  • Германия – Швейцария – 1:1 (пен. 3:2)
  • Испания – Ирландия – 3:0
  • Англия – Франция – 0:1

Матч за пятое место, 30 мая

  • 16:00. Англия – Швейцария

1/2 финала, 30 мая

  • 17:30. Польша – Германия
  • 21:00. Испания – Франция

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Источник Sport.ua
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