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Чемпионат Европы
25 мая 2023, 00:23 | Обновлено 25 мая 2023, 02:10
125
0

Определены четвертьфиналисты юниорского Евро-2023 U-17

Континентальное первенство проходит с 17 мая по 2 июня в Венгрии

25 мая 2023, 00:23 | Обновлено 25 мая 2023, 02:10
125
0
Определены четвертьфиналисты юниорского Евро-2023 U-17
УЕФА

Стали известны четвертьфиналисты Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.

В матчах 1/4 финала 27 мая встретятся: Польша – Сербия, Германия – Швейцария, Испания – Ирландия, Англия – Франция.

Финал турнира состоится 2 июня в Будапеште.

Евро 2023 U-17 по футболу

Венгрия, 17 мая – 2 июня

Пары 1/4 финала, 27 мая

  • Польша – Сербия
  • Германия – Швейцария
  • Испания – Ирландия
  • Англия – Франция

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы группового раунда

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Источник Sport.ua
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