Чемпионат Европы25 мая 2023, 00:23 | Обновлено 25 мая 2023, 02:10
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Определены четвертьфиналисты юниорского Евро-2023 U-17
Континентальное первенство проходит с 17 мая по 2 июня в Венгрии
25 мая 2023, 00:23 | Обновлено 25 мая 2023, 02:10
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Стали известны четвертьфиналисты Евро 2023 U-17, который проходит в Венгрии.
В матчах 1/4 финала 27 мая встретятся: Польша – Сербия, Германия – Швейцария, Испания – Ирландия, Англия – Франция.
Финал турнира состоится 2 июня в Будапеште.
Евро 2023 U-17 по футболу
Венгрия, 17 мая – 2 июня
Пары 1/4 финала, 27 мая
- Польша – Сербия
- Германия – Швейцария
- Испания – Ирландия
- Англия – Франция
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы группового раунда
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