Со счетом 10:2 в полуфинале. Стали известны финалисты женского Евро WU-17

Стали известны финалисты женского Евро WU-17, который проходит в Эстонии.

В полуфиналах Испания победила Англию (3:1), а Франция с двузначным счет разгромила Швейцарию (10:2).

В финале 26 мая в Таллинне сыграют сборные Испании и Франции.

Евро WU-17 среди женщин

Таллинн (Эстония)

1/2 финала, 23 мая

Испания – Англия – 3:1

– Англия – 3:1 Франция – Швейцария – 10:2

Финал, 26 мая

Испания – Франция

Сетка финала четырех

Групповой раунд