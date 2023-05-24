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  4. Со счетом 10:2 в полуфинале. Стали известны финалисты женского Евро WU-17
Чемпионат Европы
24 мая 2023, 06:23 | Обновлено 24 мая 2023, 06:40
381
0

Со счетом 10:2 в полуфинале. Стали известны финалисты женского Евро WU-17

В финале 26 мая в Таллинне сыграют сборные Испании и Франции

24 мая 2023, 06:23 | Обновлено 24 мая 2023, 06:40
381
0
Со счетом 10:2 в полуфинале. Стали известны финалисты женского Евро WU-17
УЕФА

Стали известны финалисты женского Евро WU-17, который проходит в Эстонии.

В полуфиналах Испания победила Англию (3:1), а Франция с двузначным счет разгромила Швейцарию (10:2).

В финале 26 мая в Таллинне сыграют сборные Испании и Франции.

Евро WU-17 среди женщин

Таллинн (Эстония)

1/2 финала, 23 мая

  • Испания – Англия – 3:1
  • Франция – Швейцария – 10:2

Финал, 26 мая

  • Испания – Франция

Сетка финала четырех

Групповой раунд

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Источник Sport.ua
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