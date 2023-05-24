Чемпионат Европы24 мая 2023, 06:23 | Обновлено 24 мая 2023, 06:40
381
0
Со счетом 10:2 в полуфинале. Стали известны финалисты женского Евро WU-17
В финале 26 мая в Таллинне сыграют сборные Испании и Франции
24 мая 2023, 06:23 | Обновлено 24 мая 2023, 06:40
381
0
Стали известны финалисты женского Евро WU-17, который проходит в Эстонии.
В полуфиналах Испания победила Англию (3:1), а Франция с двузначным счет разгромила Швейцарию (10:2).
В финале 26 мая в Таллинне сыграют сборные Испании и Франции.
Евро WU-17 среди женщин
Таллинн (Эстония)
1/2 финала, 23 мая
- Испания – Англия – 3:1
- Франция – Швейцария – 10:2
Финал, 26 мая
- Испания – Франция
Сетка финала четырех
Групповой раунд
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 мая 2023, 17:37 26
Реванш с Хейни, бой против Джервонты, большое шоу в другом весе
Футбол | 24 мая 2023, 05:59 1
«Очень сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута»
Хоккей | 23.05.2023, 22:59
Футбол | 24.05.2023, 03:05
Футбол | 23.05.2023, 19:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2023, 05:25 6
22.05.2023, 11:42 4
22.05.2023, 10:49 2
22.05.2023, 18:43 8
23.05.2023, 09:14 20
22.05.2023, 00:40 8
22.05.2023, 16:54 10
22.05.2023, 08:50