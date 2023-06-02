Киченок / Остапенко – Корне / Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии сыграют против тандема ​Ализе Корне / Диан Парри​ (Франция). Матч состоится вторым запуском на корте №6 после встречи с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Латиша Чань / Хао-Чин Чань – Тимеа Бабош / Анна Данилина.

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