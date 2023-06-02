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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 22:50 | Обновлено 02 июня 2023, 22:59
216
0

Киченок / Остапенко – Корне / Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда парного разряда на Ролан Гаррос

02 июня 2023, 22:50 | Обновлено 02 июня 2023, 22:59
216
0
Киченок / Остапенко – Корне / Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии сыграют против тандема ​Ализе Корне / Диан Парри​ (Франция). Матч состоится вторым запуском на корте №6 после встречи с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Латиша Чань / Хао-Чин Чань – Тимеа Бабош / Анна Данилина.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Людмила Киченок Алена Остапенко Ализе Корне Диан Парри
Источник Sport.ua
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