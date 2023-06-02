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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Карпат возглавил португальскую Визелу
Португалия
02 июня 2023, 21:50 |
1781
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Карпат возглавил португальскую Визелу

Пабло Вильяр будет работать в Португалии

02 июня 2023, 21:50 |
1781
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Карпат возглавил португальскую Визелу
fcvizela.pt

36-летний испанский специалист Пабло Вильяр назначен новым главным тренером команды португальского элитарного дивизиона «Визела».

Контракт подписан на один сезон.

Пабло Вильяр ранее работал в украинской Премьер-лиге во львовских «Карпатах». В сезоне-2018/19 испанец исполнял обязанности ассистента Жозе Мораиша и Фабри Гонсалеса, а с мая 2022-го по март 2023-го возглавлял литовский «Ритеряй».

Отметим, что в «Визеле» играет хорошо знакомый украинским болельщикам бразильский голкипер Луис Фелипе, который имел опыт выступлений в составе «Зари».

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Пабло Вильяр Визела чемпионат Португалии по футболу назначение тренера Карпаты Львов Ритеряй Фабри Гонсалес Жозе Мораиш
Источник ФК Визела
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