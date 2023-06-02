ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Карпат возглавил португальскую Визелу

36-летний испанский специалист Пабло Вильяр назначен новым главным тренером команды португальского элитарного дивизиона «Визела».

Контракт подписан на один сезон.

Пабло Вильяр ранее работал в украинской Премьер-лиге во львовских «Карпатах». В сезоне-2018/19 испанец исполнял обязанности ассистента Жозе Мораиша и Фабри Гонсалеса, а с мая 2022-го по март 2023-го возглавлял литовский «Ритеряй».

Отметим, что в «Визеле» играет хорошо знакомый украинским болельщикам бразильский голкипер Луис Фелипе, который имел опыт выступлений в составе «Зари».