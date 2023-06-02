Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ

Житомирский футбольный клуб «Полесье» оплатил новую систему VAR для чемпионата Украины.

В Доме футбола руководство клуба и УАФ встретилось по случаю подписания договора и уплаты в полном объеме житомирским клубом суммы для закупки системы VAR.

После того, как машина будет изготовлена, она будет передана на баланс судейского корпуса для обслуживания матчей украинского первенства.

«Полесье» стало первым клубом в истории украинского футбола, который за свой счет профинансировал закупку оборудования для системы VAR.

В сезоне 2023/24 житомирская команда выступит в высшем дивизионе Украины, куда она пробилась заняв первое место в Первой лиге.