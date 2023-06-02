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  4. Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 21:49 |
2049
17

Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ

Житомирская команда предоставит судейскому корпусу новую машину

02 июня 2023, 21:49 |
2049
17
Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ
ФК Полесье

Житомирский футбольный клуб «Полесье» оплатил новую систему VAR для чемпионата Украины.

В Доме футбола руководство клуба и УАФ встретилось по случаю подписания договора и уплаты в полном объеме житомирским клубом суммы для закупки системы VAR.

После того, как машина будет изготовлена, она будет передана на баланс судейского корпуса для обслуживания матчей украинского первенства.

«Полесье» стало первым клубом в истории украинского футбола, который за свой счет профинансировал закупку оборудования для системы VAR.

В сезоне 2023/24 житомирская команда выступит в высшем дивизионе Украины, куда она пробилась заняв первое место в Первой лиге.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига VAR
Источник ФК Полесье
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Комментарии 17
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Zanregent
ВАР должен быть на всех матчах как и датчики фиксации голов в мячах
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+6
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Voxa Hvedyk
УПЛ така бідна що не можуть уже навіть купити VAR ....
Це позор нашому керівництву УПЛ....
PS: Головне що мають що красти...
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+6
Remark
О, во це приклад! Не повнтувалися, а зразу купили!
Ну нічо... інші шо даремно на електроенергію тарифи підняли майже в 2 рази? То теж скоро куплять 2 машинки ВАР 
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+4
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avk2307
Денисов очень не в тему. Сразу мысли о каналах футбол и их трактовке всех вопросв ВАР. Не знаю зачем он им.
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+4
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avk2307
У нас система ВАР отличается от европейских стандартов.Не знаю почему так, но во всех інших чемпіонатах вар и трансляторы показывают повторы в момент рассмотрения и сразу же по итогу рассмотрения арбитром выдается вердикт. А у нас вот последний пример: Сикан забил гол Днепру, ни одного повтора, гол засчитан и через пол часа ВАР вердикт? Мы какие то отсталые системы покупаем?
Я не про конкретный матч, но все таки у нас так каждый раз почти.
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+2
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simon andre
На каждом матче система вар и фиксации гола. Должно быть.
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+1
avk2307
ВАР идет в комплекте с решением КДК УАФ.
Вот простой пример.
МЮ- Фулхем. Спорный момент- драка- споры. Через день вердикт : Митровичу и прочим ...
У нас Шахтер Днепр  , драка , а вердикта нет ? 
Кто же это не сделал? 
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+1
mastorent
ночоссе наше полесье даёт))
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+1
BekXan
Ні так не повинно бути всі клуби УПЛ повинні купити для себе VAR.
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-1
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