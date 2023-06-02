Карен ХАЧАНОВ – о войне в Украине: «Я плохо разбираюсь в политике»

Теннисист из россии Карен Хачанов (АТР 11) провел пресс-конференцию после победы над австралийцем Танаси Коккинакисом (6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5)) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Украинская журналистка задала вопрос Карену о войне в Украине:

– Я бы хотела спросить вас о российских спонсорах. Вы сказали, что для Уимблдона отказались от российских спонсоров. Но в сентябре вы были гостем на медиаподкасте ВТБ. Это было ваше последнее сотрудничество с этим спонсором или вы отказались от него специально для Уимблдона?

– Да, что касается ВТБ, это было до конца прошлого года. Это было одно из последних мероприятий, которые мы проводили. Сейчас 2023 год, поэтому официально мы не продолжили сотрудничество, и мне нечего скрывать.

– В прошлом году в Сербии у вас был очень жесткий разговор с Андреем Рублевым о войне в Украине. Так скажите, как вы думаете, кто виноват в том, что многие украинские теннисисты не могут играть в теннис, потому что в стране уничтожено столько спортивных сооружений?

– О чем я с ним спорил?

– Вы имели разговор, просто частный разговор, но люди видели, что у вас очень жесткий частный разговор по поводу этой войны.

– Один вопрос, откуда вы узнали, о чем мы говорили?

– Это я вас спрашиваю, о чем вы говорили?

– Но это наш частный разговор. Я не хочу делиться тем, что мы говорили.

– И вторая часть вопроса. Как вы думаете, кто виноват в том, что многие украинские теннисисты не могут играть в теннис, потому что так много спортивных сооружений разрушено?

— Мой ответ будет очень коротким. Я спортсмен, я не политик. Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь. Во-вторых, это не моя работа. Я играю в теннис, я спортсмен. Я не хочу даже связываться с этим.

– Я человек из Донбасса, который тоже не является политиком, но дважды терял дом. Я хотела бы знать ваше мнение.

– Мне очень досадно. Очень плохо быть на вашем месте. Я честен с вами. Я не хочу говорить об этом.

– Хорошо, спасибо.

– Надеюсь, вы понимаете мою позицию.

Ранее Арина Соболенко вовсе отказалась отвечать на вопросы о войне в Украине, которую развязала россия.