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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 20:46 | Обновлено 02 июня 2023, 20:47
1759
11

Карен ХАЧАНОВ – о войне в Украине: «Я плохо разбираюсь в политике»

Теннисист из рф попросил понять его позицию...

02 июня 2023, 20:46 | Обновлено 02 июня 2023, 20:47
1759
11
Карен ХАЧАНОВ – о войне в Украине: «Я плохо разбираюсь в политике»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карен Хачанов

Теннисист из россии Карен Хачанов (АТР 11) провел пресс-конференцию после победы над австралийцем Танаси Коккинакисом (6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5)) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Украинская журналистка задала вопрос Карену о войне в Украине:

– Я бы хотела спросить вас о российских спонсорах. Вы сказали, что для Уимблдона отказались от российских спонсоров. Но в сентябре вы были гостем на медиаподкасте ВТБ. Это было ваше последнее сотрудничество с этим спонсором или вы отказались от него специально для Уимблдона?

– Да, что касается ВТБ, это было до конца прошлого года. Это было одно из последних мероприятий, которые мы проводили. Сейчас 2023 год, поэтому официально мы не продолжили сотрудничество, и мне нечего скрывать.

– В прошлом году в Сербии у вас был очень жесткий разговор с Андреем Рублевым о войне в Украине. Так скажите, как вы думаете, кто виноват в том, что многие украинские теннисисты не могут играть в теннис, потому что в стране уничтожено столько спортивных сооружений?

– О чем я с ним спорил?

– Вы имели разговор, просто частный разговор, но люди видели, что у вас очень жесткий частный разговор по поводу этой войны.

– Один вопрос, откуда вы узнали, о чем мы говорили?

– Это я вас спрашиваю, о чем вы говорили?

– Но это наш частный разговор. Я не хочу делиться тем, что мы говорили.

– И вторая часть вопроса. Как вы думаете, кто виноват в том, что многие украинские теннисисты не могут играть в теннис, потому что так много спортивных сооружений разрушено?

— Мой ответ будет очень коротким. Я спортсмен, я не политик. Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь. Во-вторых, это не моя работа. Я играю в теннис, я спортсмен. Я не хочу даже связываться с этим.

– Я человек из Донбасса, который тоже не является политиком, но дважды терял дом. Я хотела бы знать ваше мнение.

– Мне очень досадно. Очень плохо быть на вашем месте. Я честен с вами. Я не хочу говорить об этом.

– Хорошо, спасибо.

– Надеюсь, вы понимаете мою позицию.

Ранее Арина Соболенко вовсе отказалась отвечать на вопросы о войне в Украине, которую развязала россия.

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Танаси Коккинакис Карен Хачанов российско-украинская война Ролан Гаррос 2023 пресс-конференция
Источник Трибуна
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Комментарии 12
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Fdail
"Сподіваюся, ви розумієте мою позицію". Так в тебе вона відсутня, що тут розуміти? 
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+9
Elis
Молодець журналістка! Ще один "малєнькій чєлавєчєк", який не розуміє англійську. Теж наступна пресуха буде закрита🤣🤣
А що, давайте скинемось журналістці на турне? Хай всі мацкалі дають закриті пресухи виключно для бульбашів і навпаки😁
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+8
Muskrat2
Як сказала Марта Костюк, усі рашисти за війну та вбивство українців, жоден навіть приватно не підійшов, максимум - вони мовчать, щоб не втратити західні гроші, з яких всі ці орки кормляться. 
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+6
alekos59
Кудерметка адин нарот и мышебратья хачанов та проча шелупонь. 
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+6
Andrey_1992
страусина позиція
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+5
Геннадий Бондаренко
Невже Ви не розуміете я погано розуміюсь в політиці бо в мене нема мозгів!
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+4
BekXan
Тут і розуміти нічого він д@біл !
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+2
GloryUkraine
Якби бомби падали на твою домівку, то я би побачив як ти хачаналов розбираєшся в політиці.
Гімно рашистське.
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0
Sashamar
"Зачем вы пригласили меня сюда? Сообщить, что этот человек негодяй? Это для меня давно не новость!"
Скільки можна публікувати тут "новини" з серії "собака вкусила людину". Це не новина.
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0
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