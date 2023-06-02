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02 июня 2023, 19:25 |
398
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Экс-тренер Барселоны может возглавить Интер Майами

Сергей Кривцов может поработать с Херардо Мартино

02 июня 2023, 19:25 |
398
0
Экс-тренер Барселоны может возглавить Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

Новым главным тренером «Интер Майами» может стать Херардо Мартино. Об этом сообщают местные СМИ.

60-летний аргентинец остается без работы с декабря 2022 года, когда он покинул сборную Мексики после вылета с ЧМ-2022. Мартино уже работал в МЛС в 2016 – 2018 годах с «Атланта Юнайтед». В 2018 году он привел команду к чемпионству, а сам был признан лучшим тренером сезона в лиге.

На посту главного тренера «Интер Майами» Мартино может заменить Фила Невилла, который был отправлен в отставку сегодня ночью.

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Интер Майами Херардо Мартино
Источник Miami Herald
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