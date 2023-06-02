Ролан Гаррос02 июня 2023, 20:05 | Обновлено 02 июня 2023, 20:49
4709
7
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
Элина обыграла Анну Блинкову в третьем раунде французского мейджора
02 июня 2023, 20:05 | Обновлено 02 июня 2023, 20:49
4709
7
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
Во время поединка в боксе украинки присутствовала ее пресс-секретарь и близкая подруга Валерия Потлова.
Валерия надела черную футболку с зашифрованным посланием для рашистов:
«Rus | Ні
Peace | Да».
В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится с Дарьей Касаткиной.
ФОТО. В боксе Свитолиной отправили зашифрованное послание оккупантам
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Комментарии 7
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Посилання і дійсно дуже зашифроване
я сначала прочитал рус нет -мир да.А потом как понял....))
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Вбивайте русню з будь-якої зброї, закон дозволяє.
на наступний матч можна не міняти, нехай буде в тій же футболці
Гитлер был единственным порядочным человеком .Он сразу этих тварей понял и называл русише швайне
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