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  4. ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 20:05 | Обновлено 02 июня 2023, 20:49
4709
7

ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам

Элина обыграла Анну Блинкову в третьем раунде французского мейджора

02 июня 2023, 20:05 | Обновлено 02 июня 2023, 20:49
4709
7
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Во время поединка в боксе украинки присутствовала ее пресс-секретарь и близкая подруга Валерия Потлова.

Валерия надела черную футболку с зашифрованным посланием для рашистов:

«Rus | Ні
Peace | Да».

В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится с Дарьей Касаткиной.

ФОТО. В боксе Свитолиной отправили зашифрованное послание оккупантам

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фото российско-украинская война Элина Свитолина Анна Блинкова Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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pricolist
Посилання і дійсно дуже зашифроване 
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+6
maverik
я сначала прочитал рус нет -мир да.А потом как понял....))
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Muskrat2
Вбивайте русню з будь-якої зброї, закон дозволяє. 
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+4
Kate
на наступний матч можна не міняти, нехай буде в тій же футболці
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+4
Алекс днепр
Гитлер был единственным порядочным человеком .Он сразу этих тварей понял и называл русише швайне 
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-9
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