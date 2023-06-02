ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Во время поединка в боксе украинки присутствовала ее пресс-секретарь и близкая подруга Валерия Потлова.

Валерия надела черную футболку с зашифрованным посланием для рашистов:

«Rus | Ні

Peace | Да».

В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится с Дарьей Касаткиной.

ФОТО. В боксе Свитолиной отправили зашифрованное послание оккупантам