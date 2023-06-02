Италия02 июня 2023, 18:58 | Обновлено 02 июня 2023, 18:59
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Осимхен признан лучшим форвардом Серии А
Нападающему «Наполи» не было равных на его позиции
02 июня 2023, 18:58 | Обновлено 02 июня 2023, 18:59
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал лучшим игроком на своей позиции среди всех форвардов чемпионата Италии. Об этом Серии А сообщила на своем официальном сайте.
В этом сезоне 24-летний нигериец принял участие в 31 матче Серии А, забил 25 мячей (лучший показатель в чемпионате) и стал автором пяти голевых передач.
В последнем туре сезона «Наполи» встретится с «Сампдорией». Матч пройдет 4 июня. Начало в 19:30 по Киеву.
Напомним, «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.
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