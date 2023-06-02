Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осимхен признан лучшим форвардом Серии А
Италия
02 июня 2023, 18:58 | Обновлено 02 июня 2023, 18:59
311
0

Осимхен признан лучшим форвардом Серии А

Нападающему «Наполи» не было равных на его позиции

02 июня 2023, 18:58 | Обновлено 02 июня 2023, 18:59
311
0
Осимхен признан лучшим форвардом Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал лучшим игроком на своей позиции среди всех форвардов чемпионата Италии. Об этом Серии А сообщила на своем официальном сайте.

В этом сезоне 24-летний нигериец принял участие в 31 матче Серии А, забил 25 мячей (лучший показатель в чемпионате) и стал автором пяти голевых передач.

В последнем туре сезона «Наполи» встретится с «Сампдорией». Матч пройдет 4 июня. Начало в 19:30 по Киеву.

Напомним, «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.

По теме:
Кварацхелия – лучший игрок сезона в Серии А
Не устроила зарплата. Нагельсманн отказался возглавить Наполи
Джованни СИМЕОНЕ: «Папа влюбился в Неаполь и в моцареллу»
Наполи Виктор Осимхен Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Футбол | 01 июня 2023, 19:38 44
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возможных вариантах продолжения карьеры Евгения Коноплянки

ОФИЦИАЛЬНО. Лингард, Кейлор Навас и еще 7 игроков покидают Ноттингем Форест
Футбол | 02 июня 2023, 17:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Лингард, Кейлор Навас и еще 7 игроков покидают Ноттингем Форест
ОФИЦИАЛЬНО. Лингард, Кейлор Навас и еще 7 игроков покидают Ноттингем Форест

«Лесники» будут строить новую команду

ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Футбол | 01.06.2023, 21:27
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Теннис | 02.06.2023, 09:45
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Александр АЛИЕВ: «Хочется прямо жестко напиться, а потом поехать отдохнуть»
Футбол | 02.06.2023, 15:41
Александр АЛИЕВ: «Хочется прямо жестко напиться, а потом поехать отдохнуть»
Александр АЛИЕВ: «Хочется прямо жестко напиться, а потом поехать отдохнуть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
01.06.2023, 07:20 1
Теннис
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
31.05.2023, 20:47 30
Теннис
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
02.06.2023, 10:13
Футбол
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
01.06.2023, 01:15
Футбол
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
01.06.2023, 10:10 10
Футбол
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
01.06.2023, 00:49 6
Теннис
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
01.06.2023, 01:05 30
Футбол
Возвращение Маркевича, победы Цуренко и Костюк, скандал с арбитром
Возвращение Маркевича, победы Цуренко и Костюк, скандал с арбитром
02.06.2023, 05:27
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности