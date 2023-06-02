Осимхен признан лучшим форвардом Серии А

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал лучшим игроком на своей позиции среди всех форвардов чемпионата Италии. Об этом Серии А сообщила на своем официальном сайте.

В этом сезоне 24-летний нигериец принял участие в 31 матче Серии А, забил 25 мячей (лучший показатель в чемпионате) и стал автором пяти голевых передач.

В последнем туре сезона «Наполи» встретится с «Сампдорией». Матч пройдет 4 июня. Начало в 19:30 по Киеву.

Напомним, «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.