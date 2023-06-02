Джованни СИМЕОНЕ: «Папа влюбился в Неаполь и в моцареллу»

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне, который сезон-2022/23 провел в аренде в «Наполи», рассказал о любви своего отца Диего Симеоне к Неаполю.

«Мой папа влюбился в Неаполь. И в моцареллу. Каждый раз, когда я еду к нему в гости, он просит меня привезти пять килограммов моцареллы», - сказал Джованни Симеоне.

Отметим, что Диего Симеоне в свое время как футболист выступал в Италии за «Пизу», «Интер» и «Лацио». С конца 2011 года аргентинский специалист тренирует мадридский «Атлетико».