ОФИЦИАЛЬНО. Нива Бузовая уволила главного тренера

41-летний Сергей Карпенко покинул должность главного тренера «Нивы» Бузовой, сообщает пресс-служба клуба.

Причины расставания со специалистом, который возглавил клуб из Бузовой в 2021 году, неизвестны. Наставник был признан лучшим тренером Второй лиги по итогам 2022 года.

«Нива» выиграла турнир во Второй лиге в сезоне-2022/23, оформив выход в Первую лигу. За право повышения в классе также поборется «Хуст», который сыграет матчи плей-офф с «Мариуполем».