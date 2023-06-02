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Украина. Вторая лига
02 июня 2023, 16:05 | Обновлено 02 июня 2023, 16:15
301
1

ОФИЦИАЛЬНО. Нива Бузовая уволила главного тренера

Странное решение от руководства новоиспеченного чемпиона Второй лиги Украины

02 июня 2023, 16:05 | Обновлено 02 июня 2023, 16:15
301
1
ОФИЦИАЛЬНО. Нива Бузовая уволила главного тренера
ФК Нива Бузовая. Сергей Карпенко

41-летний Сергей Карпенко покинул должность главного тренера «Нивы» Бузовой, сообщает пресс-служба клуба.

Причины расставания со специалистом, который возглавил клуб из Бузовой в 2021 году, неизвестны. Наставник был признан лучшим тренером Второй лиги по итогам 2022 года.

«Нива» выиграла турнир во Второй лиге в сезоне-2022/23, оформив выход в Первую лигу. За право повышения в классе также поборется «Хуст», который сыграет матчи плей-офф с «Мариуполем».

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чемпионат Украины по футболу Сергей Карпенко Вторая лига Украины отставка Нива Бузовая
Источник Sport.ua
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