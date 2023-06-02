Днепр-1 не отреагировал на предложение Кривбасса сыграть в Днепре

Посреди недели вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин обратился к руководству «Днепра-1» с предложением сыграть поединок 30-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Кривбасс» в Днепре, а не в Ужгороде, где днепряне проводят домашние матчи этого сезона. Мол, если в Днепре играет женская команда «Днепра-1», то и поединок команд УПЛ можно там сыграть.

Однако это предложение не нашло отклика от «Днепра-1». Как сообщили в «Кривбассе», «Днепр-1» на предложение сыграть днепровское дерби в областном центре решил не отвечать.

Напомним, что поединок «Днепр-1» – «Кривбасс», как и остальные матчи заключительного тура, будет сыгран в воскресенье, 4 июня, в 15:00.