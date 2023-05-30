Вице-президент Кривбасса: «Было бы круто сыграть с Днепром-1 в Днепре»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин хотел бы, чтобы матч последнего тура УПЛ между «Днепром-1» и «Кривбассом» состоялся в Днепре.

Команда Александра Кучера из-за вопросов безопасности свои домашние матчи проводит в Ужгороде.

«Что касается нашего противостояния с Днепром-1». Очень круто бы сейчас сыграть именно в Днепре – в родном городе этой команды. С разных сторон это очень важно. Это поддержка для людей, которые там находятся. Мы знаем, какие события сейчас происходят там… Женской команде «Днепра-1» можно играть в Днепре, детско-юношеский чемпионат тоже разрешено проводить там – тем более, наши команды там без проблем отыграли свои матчи. Поэтому я думаю, что встречу «Кривбасса» с «Днепром-1» вполне можно провести именно в Днепре! Это было бы очень круто для всех – для области, всей страны.

Этим бы мы в очередной раз показали врагу, что мы крепкие, сильные. Ведь именно для этого мы проводили этот чемпионат в Украине, несмотря на то, что нам предлагали играть в других странах. Потому что это именно Украинская Премьер-лига», – сказал Гагарин.

Матч последнего тура важен для обеих команд, которые сражаются за позиции в еврокубках.