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Лига чемпионов
02 июня 2023, 15:24 | Обновлено 02 июня 2023, 15:47
1552
0

Принес извинения. УЕФА не отберет у Марциняка финал Лиги чемпионов

Польский арбитр обслужит решающий матч

02 июня 2023, 15:24 | Обновлено 02 июня 2023, 15:47
1552
0
Принес извинения. УЕФА не отберет у Марциняка финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

УЕФА объявила о том, что не будет отстранять польского рефери Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» (10 июня, Стамбул).

Причиной возможного отстранения Марциняка было его участие в конференции «Эверест», которую организовал лидер ультраправой польской политической партии «Новая надежда» Славомир Метцен.

Марциняк принес свои публичные извинения за участие в данном мероприятии:

«Я был серьезно введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе и принадлежности рассматриваемого события. Я не знал, что это было связано с польским ультраправым движением. Если бы я знал об этом факте, я бы категорически отказался от приглашения. Важно понимать, что ценности, пропагандируемые этим движением, полностью противоречат моим личным убеждениям и принципам, которых я стараюсь придерживаться в своей жизни.

Я хочу подчеркнуть свою непоколебимую поддержку ценностей, отстаиваемых УЕФА, в частности инклюзивности и уважения ко всем людям, независимо от их происхождения. Эти принципы лежат в основе духа футбола и органично совпадают с моими личными убеждениями. Более того, я всем сердцем осуждаю любые формы ненависти, дискриминации или нетерпимости, поскольку им нет места ни в спорте, ни в обществе в целом.

Я также хочу подчеркнуть свою приверженность борьбе с дискриминацией в футболе. Двигаясь вперед, я обещаю быть более бдительным в изучении событий и организаций, с которыми я себя связываю. Я полон решимости извлечь уроки из этого опыта и гарантировать, что такие ошибки в суждениях не повторятся в будущем».

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Шимон Марциняк УЕФА Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер расизм Интер Милан Манчестер Сити политика судейские назначения
Источник УЕФА
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