Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов

УЕФА может лишить поляка Шимона Марциняка права судить финал Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити», который состоится 10 июня в Стамбуле.

Дело в том, что недавно Марциняк принимал участие в конференции «Эверест», которую организовал польский бизнесмен и политик Славомир Метцен. Он является главой ультраправой партии «Новая надежда», которую обвиняют в расизме, антисемитизме, гомофобии и ксенофобии.

Левая организация «Never Again» написала жалобу в УЕФА в связи с участием Марциняка в этой конференции. И теперь в УЕФА всерьез рассматривают возможность замены Марциняка на другого рефери.