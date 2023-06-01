Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Шимон Марциняк попал в неприятную ситуацию
УЕФА может лишить поляка Шимона Марциняка права судить финал Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити», который состоится 10 июня в Стамбуле.
Дело в том, что недавно Марциняк принимал участие в конференции «Эверест», которую организовал польский бизнесмен и политик Славомир Метцен. Он является главой ультраправой партии «Новая надежда», которую обвиняют в расизме, антисемитизме, гомофобии и ксенофобии.
Левая организация «Never Again» написала жалобу в УЕФА в связи с участием Марциняка в этой конференции. И теперь в УЕФА всерьез рассматривают возможность замены Марциняка на другого рефери.
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