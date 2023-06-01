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Лига чемпионов
01 июня 2023, 21:22 |
3921
2

Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов

Шимон Марциняк попал в неприятную ситуацию

01 июня 2023, 21:22 |
3921
2
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциянк

УЕФА может лишить поляка Шимона Марциняка права судить финал Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити», который состоится 10 июня в Стамбуле.

Дело в том, что недавно Марциняк принимал участие в конференции «Эверест», которую организовал польский бизнесмен и политик Славомир Метцен. Он является главой ультраправой партии «Новая надежда», которую обвиняют в расизме, антисемитизме, гомофобии и ксенофобии.

Левая организация «Never Again» написала жалобу в УЕФА в связи с участием Марциняка в этой конференции. И теперь в УЕФА всерьез рассматривают возможность замены Марциняка на другого рефери.

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Шимон Марциняк Лига чемпионов УЕФА Манчестер Сити - Интер
Источник La Repubblica
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Комментарии 2
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romario1501
В Монзуль появився шанс ))
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Remark
Ну не знаю, знаю... на стадионах все почему то кричат, что судья пи..рас!!! С чего бы ему быть тогда гомофобом?)))
Или на этого судью так не кричат?)
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0
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