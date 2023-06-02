Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича

Как правило, причины, которые побуждают того или иного профессионального футболиста заявить о завершении активных выступлений достаточно банальны. Прежде всего, это возраст, из-за которого обнажаются физические проблемы, трудности с выдерживанием темпа, навязываемого более молодыми соперниками, неспособность оставаться конкурентоспособным на топ-уровне, систематическая усталость от тяжелых тренировок и матчей. В конце концов даже психологическое выгорание, приводящее к полному отсутствию амбиций двигаться дальше, может подтолкнуть того или иного футболиста к решению о завершении карьеры.

Но сегодня мы вспомним уникальный случай, который вряд ли можно вписать в классические каноны понимания логики решений футболистов, уходящих на пенсию. Сербский полузащитник Саша Чурчич, которому в 90-х годах минувшего века удалось стать любимцев фанатов сразу нескольких команд английской Премьер-лиги, заявил о прощании с футболом в 29 лет. Только из-за того, что хотел иметь больше времени для… секса.

Саша Чурчич родился 14 февраля 1972 года в Белграде, где в рядах местного ОФК и началась его профессиональная карьера. То было непростое время, когда разваливалась Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), и местный футбол начал испытывать существенные проблемы. В частности, из новообразованных независимых балканских республик массово начали выезжать в европейские чемпионаты молодые талантливые исполнители и те, кто мог представлять хоть какой-то интерес для команд из лиг рангом пониже.

На место уехавших тотчас же приходила молодежь. Именно благодаря этому летом 1993-го Чурчич сменил ОФК на Партизан, в котором мечтал играть с самого детства. В команде своей мечты Саша провел несколько лет, прежде чем осенью 1995-го перебрался на Туманный Альбион. Чурчича подписал Болтон, потративший на сделку рекордные для себя на тот момент 1,5 миллиона фунтов.

«Странники» едва-едва повысились в классе, и пытались сделать все, чтобы задержаться в АПЛ подольше, чем на один сезон. Чурчичу удалось с ходу стать важной фигурой для своей новой команды, и к финишу чемпионата он пришел с весьма солидными показателями – 28 матчей (2437 минут на поле), 4 забитых мяча и 1 результативная передача. Для игрока, действующего в центре поля, да еще и в рядах аутсайдера чемпионата, это была действительно впечатляющая статистика, а потому неудивительно, что фанаты «странников» сразу же полюбили сербского легионера, и души в нем не чаяли. Однако спасти Болтон от вылета даже великолепно действующий Чурчич не смог, а вот играть в Чемпионшипе Саша попросту не захотел…

Летом 1996 года Чурчич за 4 миллиона фунтов был продан в Астон Виллу, где также стабильно получал игровую практику, но в целом его дела в Бирмингеме шли отнюдь не столь успешно и оптимистично, как до этого в Болтоне. Практически сразу же у Чурчича не заладились отношения с главным тренером команды Брайаном Литтлом, и хотя сербский футболист и английский наставник несколько раз публично ссорились, а затем давали понять, что помирились, их негласная вражда все-таки не позволила Астон Вилле выжать максимум из сербского легионера.

В январе 1998 года Чурчич через прессу заявил, что переход в Астон Виллу стал «самой большой ошибкой», которую он когда-либо допускал в своей жизни. Неудивительно, что такая риторика хавбека привела к его скорой продаже – в марте Саша за 1 миллион фунтов перебрался в Кристал Пэлас, с которым, как и когда-то с Болтоном, ему предстояло решать задачу по сохранению прописки в элитарном дивизионе. За счет харизмы Чурчичу удалось быстро стать теперь уже любимцем для фанатов «стекольщиков», однако спасти команду от вылета в Чемпионшип сербский полузащитник снова не смог, равно как и вряд ли тогда это было под силу хоть кому-то.

На этот раз Чурчич согласился остаться в Кристал Пэлас даже ради возможности играть в Чемпионшипе. Но очень скоро обозреватели и фанаты начали отмечать, что Саша демонстрирует значительно меньший интерес к футболу, чем это было ранее. Неудивительно, что в конце сезона-1998/99 сербский легионер выразил желание перебраться за океан в ряды команды МЛС Метростарз (нынешний Нью-Йорк Ред Буллз), но там провалился не только сам, но и со всеми товарищами по коллективу.

Весной 2000 года Чурчич вернулся в Европу, где на несколько месяцев стал футболистом Мотеруэлла, а после формально вернулся на родину – в ряды Обилича, но за эту команду так и не провел ни одного официального матча. В начале 2001-го Чурчич, которому на тот момент было всего-навсего 29 лет, заявил о завершении профессиональной карьеры футболиста…

Решение серба бросить футбол, мягко говоря, выглядело удивительным. Физически он был способен продолжать выступления еще как минимум несколько лет, да и морально Саше было к чему стремиться, так как ни одного серьезного титула за время профессиональных выступлений полузащитнику завоевать так и не удалось.

Уже тогда поговаривали, что бросить футбол Чурчича заставили абсолютно иные обстоятельства. В частности, во время выступлений за Астон Виллу, было известно, что сербский хавбек вне поля ведет очень даже эксцентричный образ жизни. Внезапно свалившиеся на футболиста слава, известность и деньги привели к тому, что Чурчич, как он впоследствии признавался в интервью, начал употреблять наркотики и бесконтрольно устраивал вечеринки. Кроме того, серб самым странным образом расходовал заработанные им в Бирмингеме деньги – в частности, купил двухэтажный автобус только для того, чтобы прямо в нем организовывать увеселительные мероприятия.

Ежедневно вставать в раннее время, ехать на тренировки и соблюдать режим было в тягость для Чурчича. В конечном итоге, футбол стал для него настоящей обузой, ведь не давал Саше полноценной возможности получать от жизни максимум удовольствия…

«Я бы не подписал контракт ни с одним клубом, даже если бы они предложили мне 15 миллионов фунтов зарплаты. Но мой ответ был бы другим, если бы они предложили мне 15 женщин. Я бы попросил президента разрешить мне сделай их счастливыми», - заявил Чурчич в интервью британской газете Daily Mail, вспоминая обстоятельства своего ухода на пенсию.

Twitter. Cаша Чурчич

Интересно, что английские болельщики окрестили Чурчича не иначе, как «сербским Джорджем Бестом», который, как известно, творил совершенно гениальные вещи на футбольном поле, но никогда не отличался примерным поведением вне зеленого газона.

«В свои лучшие годы я был творцом, дриблером, игроком такого же типа как Бест. Но, как и он, я также тратил все, что у меня было, на женщин, машины и выпивку. И я полностью согласен с его знаменитой фразой: «Я потратил огромное количество денег на выпивку, девочек и быстрые машины. Остальные деньги я просто растранжирил», - рассказывал Чурчич.

В английской Премьер-лиге Чурчич провел всего четыре сезона, но этого времени сербскому хавбеку хватило, чтобы стать настоящим плейбоем. В частности, по его же воспоминаниям, в это время он сблизился с супермоделью Наоми Кэмпбелл, актрисой, певицей и танцовщицей Кармен Электрой, а также с чешской топ-моделью и актрисой Евой Герциговой. Причем этим красоткам Чурчич в своих мемуарах давал достаточно вызывающие характеристики: в частности, Наоми он описывал словом «отвратительная» из-за того, что девушка якобы разбрасывала волосы по всему дому. А вот Кармен Электру серб, наоборот, хвалил за ее «необычайную сексуальную фантазию», которая включала в себя «акробатику в бассейне до семи утра».

Отдав лучшие годы футболу, а не сексу, Чурчич рано завязал с карьерой профессионального спортсмена именно, чтобы наверстать упущенное. Неизвестно, что и как удалось Саше на личном фронте, но в феврале 2019-го он неожиданно для многих вернулся в футбол! Произошло это, когда Чурчич принял предложение стать одним из ассистентов Радмило Йовановича, а затем и Драгана Антича в Динамо из сербского города Вране. Что правда, возвращение не получилось успешным – уже через два месяца Чурчич покинул Динамо, и на этот раз уже ничего не говорил о сексе.

В декабре 2021 года Чурчичу и вовсе досталась должность главного тренера, пусть и скромного Бораца из сербского Лазареваца. Однако и в этой команде Саша провел менее полугода – уже в апреле 2022-го он был отправлен в отставку.

Возможно, 51-летний Чурчич действительно что-то переосмыслил в жизни, и теперь хотел бы вновь заняться тем делом, которое когда-то приносило ему деньги и славу, но… Пока что футбол не ответил Саше взаимностью. Наверное, игра № 1 не простила сербскому экс-полузащитнику «измены», произошедшей более 20 лет назад. Тогда Чурчичу казалось правильным распылять силы на многих женщин вокруг себя, а не на совершенствование профессиональных навыков, но сейчас, на шестом десятке и без такого количества денег, как в бытность футболистом АПЛ, Саша банально оказался невостребованным ни там, ни там…

Текст: meta.ua/sport