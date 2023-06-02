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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 14:39 | Обновлено 02 июня 2023, 14:45
278
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком

Юрий Копына продолжит выступать в александрийском клубе

02 июня 2023, 14:39 | Обновлено 02 июня 2023, 14:45
278
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком
ФК Александрия. Юрий Копына

«Александрия» продлила контракт с полузащитником Юрием Копыной. Новое соглашение будет действовать до 2025 года.

Футболист дебютировал за александрийский клуб 7 августа 2021 года в матче против донецкого «Шахтера» в Киеве, в котором «Александрия» одержала победу со счетом 2:1.

В этом сезоне опорный хавбек провел за «Александрию» 14 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, накануне «Александрия» продлила контракты с футболистами юношеского состава.

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Юрий Копына Александрия продление контракта
Источник ФК Александрия
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Gargantua
странное решение. играл мало и невыразительно.
а возраст уже не для ставки на вырост
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