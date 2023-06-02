ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком

«Александрия» продлила контракт с полузащитником Юрием Копыной. Новое соглашение будет действовать до 2025 года.

Футболист дебютировал за александрийский клуб 7 августа 2021 года в матче против донецкого «Шахтера» в Киеве, в котором «Александрия» одержала победу со счетом 2:1.

В этом сезоне опорный хавбек провел за «Александрию» 14 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, накануне «Александрия» продлила контракты с футболистами юношеского состава.