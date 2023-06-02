Александрия продлила контракты с футболистами юношеского состава

«Александрия» продлила контракты с игроками юношеского состава Ярославом Базаевым, Иваном Давыденко, Денисом Гаркавенко, Даниилом Романенко и Демьяном Чубатым. Соглашения с футболистами продлены на один год.

Базаев дебютировал за юношескую команду александрийцев 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской «Зари» (1:1). Всего в составе команды провел 36 матчей, отличившись 13 забитыми голами.

Давыденко за юношескую команду «Александрии» провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Гарькавенко провел 13 матчей, забив 2 гола. Романенко в юношеской команде «Александрии» провел 31 матч, отличившись одним забитым голом. Чубатый провел 43 матча, голов не забивал.