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  4. Александрия продлила контракты с футболистами юношеского состава
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 01:59 |
47
0

Александрия продлила контракты с футболистами юношеского состава

Пять футболистов продлили соглашения с александрийским клубом

02 июня 2023, 01:59 |
47
0
Александрия продлила контракты с футболистами юношеского состава
ФК Александрия

«Александрия» продлила контракты с игроками юношеского состава Ярославом Базаевым, Иваном Давыденко, Денисом Гаркавенко, Даниилом Романенко и Демьяном Чубатым. Соглашения с футболистами продлены на один год.

Базаев дебютировал за юношескую команду александрийцев 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской «Зари» (1:1). Всего в составе команды провел 36 матчей, отличившись 13 забитыми голами.

Давыденко за юношескую команду «Александрии» провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Гарькавенко провел 13 матчей, забив 2 гола. Романенко в юношеской команде «Александрии» провел 31 матч, отличившись одним забитым голом. Чубатый провел 43 матча, голов не забивал.

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Александрия
Источник ФК Александрия
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