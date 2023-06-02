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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 13:45 |
489
0

Л. Киченок / Эбден – Сибахара / Витроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда смешанного парного разряда на Ролан Гаррос

02 июня 2023, 13:45 |
489
0
Л. Киченок / Эбден – Сибахара / Витроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Людмила Киченок

2 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В первом раунде украинка вместе с Мэттью Эбденом из Австралии сыграют против тандема ​Эна Сибахара / Джексон Витроу ​ (Япония / США). Поединок начнется 4-м запуском на корте №12 после матча Додиг / Крайчек – Хюслер / Харри. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Эстель Касино / Дан Аддед – Эйжа Мухаммад / Ллойд Гласспул.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Людмила Киченок Мэттью Эбден Ена Сибахара Джексон Витроу
Источник Sport.ua
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