Л. Киченок / Эбден – Сибахара / Витроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В первом раунде украинка вместе с Мэттью Эбденом из Австралии сыграют против тандема ​Эна Сибахара / Джексон Витроу ​ (Япония / США). Поединок начнется 4-м запуском на корте №12 после матча Додиг / Крайчек – Хюслер / Харри. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Эстель Касино / Дан Аддед – Эйжа Мухаммад / Ллойд Гласспул.

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