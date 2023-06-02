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02 июня 2023, 11:16 | Обновлено 02 июня 2023, 11:27
276
1

Украинец покинул клуб второго дивизиона чемпионата Румынии

Сменить команду вынужден Михаил Плохотнюк

02 июня 2023, 11:16 | Обновлено 02 июня 2023, 11:27
276
1
Украинец покинул клуб второго дивизиона чемпионата Румынии
ФК Ингулец. Михаил Плохотнюк

24-летний украинский нападающий Михаил Плохотнюк покинул ряды румынской команды «Слатина», которая выступает во Лиге 2 (второй дивизион) чемпионата Румынии.

Игроком «Слатины» уроженец Одессы стал в декабре прошлого года.

Плохотнюк сыграл за «Слатину» в 8-ми матчах.

Экс-команда украинца в одной из групп выбывания заняла 4-е место и сохранила прописку в Лиге 2 на будущий сезон.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Олександр пономаренко
Доброго дня.Ви пишете про другий дивізіон Румунії,але не пишете про золоту лігу по волеболу ?Це ж сайт спорт а не футбол юа!!
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