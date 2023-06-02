Украинец покинул клуб второго дивизиона чемпионата Румынии

24-летний украинский нападающий Михаил Плохотнюк покинул ряды румынской команды «Слатина», которая выступает во Лиге 2 (второй дивизион) чемпионата Румынии.

Игроком «Слатины» уроженец Одессы стал в декабре прошлого года.

Плохотнюк сыграл за «Слатину» в 8-ми матчах.

Экс-команда украинца в одной из групп выбывания заняла 4-е место и сохранила прописку в Лиге 2 на будущий сезон.