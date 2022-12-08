Украина. Премьер лига08 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 08 декабря 2022, 13:01
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Источник: украинский форвард продолжит карьеру в Румынии
Михаил Плохотнюк перейдет в ФК «Слатина»
08 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 08 декабря 2022, 13:01
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Украинский нападающий Михаил Плохотнюк перейдет в румынский футбольный клуб «Слатина».
Недавно форвард разорвал контракт с «Политехникой» Яссы. Также в Украине 23-летний футболист выступал за «Черноморец», «Динамо U-19» и «Ингулец».
Тransfermarkt оценивает Плохотнюка в 125 тысяч евро.
ФК «Слатина» выступает во втором по силе дивизионе Румынии и в текущем сезоне располагается на 11-й строчке в таблице чемпионата.
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