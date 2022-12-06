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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Политехника расторгла контракт с украинцем
Румыния
06 декабря 2022, 16:31 |
338
0

ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Политехника расторгла контракт с украинцем

Михаил Плохотнюк получил статус свободного агента

06 декабря 2022, 16:31 |
338
0
ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Политехника расторгла контракт с украинцем
ФК Политехника Яссы

Румынский клуб «Политехника» из Яссы объявил о прекращении действия контракта 23-летнего украинского форварда Михаила Плохотнюка.

Трудовое соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон, после чего Плохотнюк покинул клуб и получил статус свободного агента.

В «Политехнику» Плохотнюк перешел в январе нынешнего года свободным агентом, а до этого выступал за «Ингулец».

Всего в румынской команде украинский легионер провел 21 матч, в которых отличился 6 забитыми мячами.

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Источник Sport.ua
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