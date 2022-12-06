ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Политехника расторгла контракт с украинцем

Румынский клуб «Политехника» из Яссы объявил о прекращении действия контракта 23-летнего украинского форварда Михаила Плохотнюка.

Трудовое соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон, после чего Плохотнюк покинул клуб и получил статус свободного агента.

В «Политехнику» Плохотнюк перешел в январе нынешнего года свободным агентом, а до этого выступал за «Ингулец».

Всего в румынской команде украинский легионер провел 21 матч, в которых отличился 6 забитыми мячами.