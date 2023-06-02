Юрий ВИРТ: «Пока все мысли – об Ингульце»

Главный тренер «Вереса» из Ровно Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура УПЛ с «Ингульцом», в котором решится дальнейшая турнирная судьба коллектива. Ровенчанам нужна победа, чтобы попытаться выбраться из зоны переходных матчей.

– Юрий Николаевич, как реагируете на слухи, что в клубе может появиться новый тренер? Это информационная атака перед важным матчем, элемент давления? Как Вы это воспринимаете?

– Футболисты читают интернет, они в курсе всех последних новостей и слухов. Конечно, у них возникают определенные вопросы, и это нормально. Но я сказал им не отвлекаться, а максимально сосредоточились на подготовке к игре с «Ингульцом», которая будет иметь огромное турнирное значение для всех нас. Радует, что ребята отнеслись к моим просьбам с пониманием, отдаются на тренировках полностью, равнодушных нет. Они – профессионалы.

Самое важное – это выиграть заключительный матч сезона. Все остальное – потом. Прозвучит последний финальный свисток, тогда и определим с президентом клуба: как и в каком направлении двигаться. Пока все мысли – об «Ингульце».

– Все ли игроки готовятся к этому матчу?

– К счастью, все в строю. Можем рассчитывать на всех исполнителей. Лазарет - пустой, нет и дисквалифицированных. Настроение - боевое, отношение - профессиональное. К ребятам - никаких замечаний.

– Чем ближе финиш сезона – тем больше говорят об арбитрах. Не волнует ли вас фактор судейства в матче с «Ингульцом»?

– Вспомните матч первого круга, который прошел в Петрово. Тогда судья Кривушкин буквально заставил нас выходить на непригодный для игры газон, а потом еще и издевался, начав свистеть только в одну сторону. Конечно, не в пользу «Вереса».

Я просматривал последние матчи «Ингульца». Квалифицированная команда, квалифицированный тренер, играют в интересный футбол. Но очень много судейских ошибок в пользу петровцев, что позволило им набрать определенное количество очков.

Согласен, нас ждет матч с непростым соперником. Но я надеюсь, что все решится исключительно на футбольном поле, в честной спортивной борьбе. И что ни один судья не помешает справедливо определить, какая команда будет играть в переходных матчах, а какая останется в УПЛ напрямую.

«Верес» в таблице чемпионата Украины занимает 14-е место с 28-ю очками. Игра «Верес» – «Ингулец» состоится 4 июня, начало – в 15:00 по Киеву.