Украина. Премьер лига01 июня 2023, 23:05 |
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Президент Вереса: «Вирт? Еще ничего не известно»
Иван Надеин – о планах клуба
01 июня 2023, 23:05 |
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Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал информацию об увольнении Юрия Вирта с должности главного тренера команды:
«Еще ничего неизвестно. У нас есть разные видения. Сейчас самое главное – это последняя игра сезона. А потом мы с Юрием Виртом договорились подвести итоги и решить, что делать дальше».
Ранее сообщалось о том, что «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем.
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Комментарии 1
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Вірт має свою частину помилок,але Вірт працював з тим що купили.Посилення реального як такого не було.
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