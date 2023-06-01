Президент Вереса: «Вирт? Еще ничего не известно»

Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал информацию об увольнении Юрия Вирта с должности главного тренера команды:

«Еще ничего неизвестно. У нас есть разные видения. Сейчас самое главное – это последняя игра сезона. А потом мы с Юрием Виртом договорились подвести итоги и решить, что делать дальше».

Ранее сообщалось о том, что «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем.