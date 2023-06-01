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Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 23:05 |
346
1

Президент Вереса: «Вирт? Еще ничего не известно»

Иван Надеин – о планах клуба

01 июня 2023, 23:05 |
346
1
Президент Вереса: «Вирт? Еще ничего не известно»
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал информацию об увольнении Юрия Вирта с должности главного тренера команды:

«Еще ничего неизвестно. У нас есть разные видения. Сейчас самое главное – это последняя игра сезона. А потом мы с Юрием Виртом договорились подвести итоги и решить, что делать дальше».

Ранее сообщалось о том, что «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем.

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Источник: Верес согласовал контракт с Остапом Маркевичем
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Иван Надеин Верес Ровно Юрий Вирт
Источник ТаТоТаке
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BekXan
Вірт має свою частину помилок,але Вірт працював з тим що купили.Посилення реального як такого не було.
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