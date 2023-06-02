Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КЛИМЧУК: «Смену гражданства никогда в жизни не стал бы рассматривать»
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 10:34 | Обновлено 02 июня 2023, 11:41
454
1

Юрий КЛИМЧУК: «Смену гражданства никогда в жизни не стал бы рассматривать»

Форвард «Руха» – о патриотизме

02 июня 2023, 10:34 | Обновлено 02 июня 2023, 11:41
454
1
Юрий КЛИМЧУК: «Смену гражданства никогда в жизни не стал бы рассматривать»
УПЛ. Юрий Климчук

Нападающий львовского клуба «Рух» Юрий Климчук рассказал о планах относительно сборной Украины.

– Ваш детский тренер Владимир Викторович Новиченко сейчас – ваш агент?

– Да, я у него с 12 лет, когда еще учился в киевском «Локомотиве». Он заложил основы. Я правша, например, но тренер учил, что нужно одинаково владеть обеими ногами, так будет неудобнее и для защитников, и для вратаря. А после окончания учебы он стал моим агентом. Прошло 14 лет, и мы до сих пор вместе.

– Прошлым летом была информация об интересе к вам из Польши. Хотите сыграть в европейском чемпионате?

– Думаю, все хотели бы. «Рух» много дал мне, и если будет предложение, которое удовлетворит и меня и клуб, то будем рассматривать.

– Когда вы играли в «Стали», оттуда многих игроков, граждан Украины приглашали в сборные Армении и Азербайджана. А вам не поступало таких предложений?

– Никогда в жизни не стал бы рассматривать. Я – украинец, и буду до последнего ждать своего шанса в нашей сборной, думаю, так должно быть. Пока никаких контактов с тренерским штабом сборной у меня не было, но я буду стараться, работать и доказывать, чтобы представить ФК «Рух» в национальной команде.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Пока все мысли – об Ингульце»
К возвращению в УПЛ Оболонь будет готовится в Киеве и Буче
Источник: новый чемпионат Украины стартует во второй половине июля
Юрий Климчук Украинская Премьер-лига Рух Львов чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок
Футбол | 02 июня 2023, 11:11 2
Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок
Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок

Денис Бойко не имеет будущего в «Динамо»

В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
Футбол | 02 июня 2023, 10:13 0
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев

Проблемы с законом у Клебера

Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Теннис | 01.06.2023, 21:41
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 02.06.2023, 05:10
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Футбол | 01.06.2023, 21:22
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kubok-69
Якщо Рух зачепиться за ПЛ, то завдяки Климчуку. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
01.06.2023, 14:57 14
Футбол
Калинина впервые рассказала, почему не играет за сборную Украины
Калинина впервые рассказала, почему не играет за сборную Украины
31.05.2023, 11:15
Теннис
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
01.06.2023, 13:42 18
Теннис
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
31.05.2023, 09:52 19
Футбол
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
31.05.2023, 09:28 21
Футбол
Боб АРУМ: «Перед боем Уайлдер – Джошуа есть только один вопрос»
Боб АРУМ: «Перед боем Уайлдер – Джошуа есть только один вопрос»
31.05.2023, 13:30 3
Бокс
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
01.06.2023, 19:38 40
Футбол
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
31.05.2023, 15:35 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности