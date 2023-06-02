Юрий КЛИМЧУК: «Смену гражданства никогда в жизни не стал бы рассматривать»

Нападающий львовского клуба «Рух» Юрий Климчук рассказал о планах относительно сборной Украины.

– Ваш детский тренер Владимир Викторович Новиченко сейчас – ваш агент?

– Да, я у него с 12 лет, когда еще учился в киевском «Локомотиве». Он заложил основы. Я правша, например, но тренер учил, что нужно одинаково владеть обеими ногами, так будет неудобнее и для защитников, и для вратаря. А после окончания учебы он стал моим агентом. Прошло 14 лет, и мы до сих пор вместе.

– Прошлым летом была информация об интересе к вам из Польши. Хотите сыграть в европейском чемпионате?

– Думаю, все хотели бы. «Рух» много дал мне, и если будет предложение, которое удовлетворит и меня и клуб, то будем рассматривать.

– Когда вы играли в «Стали», оттуда многих игроков, граждан Украины приглашали в сборные Армении и Азербайджана. А вам не поступало таких предложений?

– Никогда в жизни не стал бы рассматривать. Я – украинец, и буду до последнего ждать своего шанса в нашей сборной, думаю, так должно быть. Пока никаких контактов с тренерским штабом сборной у меня не было, но я буду стараться, работать и доказывать, чтобы представить ФК «Рух» в национальной команде.