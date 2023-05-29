В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Черноморец» и «Рух».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте игры форвард «Руха» Юрий Климчук оформил дубль после того, как отобрал мяч у защитника «Черноморца» Владимира Салюка. Львовская команда забила 3-й мяч в ворота одесситов, счет 3:1 на 80-й минуте.

ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Климчук оформил дубль в ворота Черноморца