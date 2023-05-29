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  4. ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Климчук оформил дубль в ворота Черноморца
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 16:42 |
703
0

ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Климчук оформил дубль в ворота Черноморца

«Рух» забил 3-й мяч одесситам

29 мая 2023, 16:42 |
703
0
ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Климчук оформил дубль в ворота Черноморца
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Черноморец» и «Рух».

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На 63-й минуте игры форвард «Руха» Юрий Климчук оформил дубль после того, как отобрал мяч у защитника «Черноморца» Владимира Салюка. Львовская команда забила 3-й мяч в ворота одесситов, счет 3:1 на 80-й минуте.

ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Климчук оформил дубль в ворота Черноморца

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Юрий Климчук видео голов и обзор Черноморец Одесса Черноморец - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Салюк
Источник Sport.ua
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