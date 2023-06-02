Роналду объяснил провал Аль-Насра в борьбе за трофеи сезона-2022/2023

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал результаты клуба в сезоне-2022/2023.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и не смог добраться даже до финала розыгрыша Кубка страны.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам необходимо быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения целей. Иногда для достижения результата требуется время, но если мы будем верить, то все возможно. Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но этого не произошло. Я действительно настроен позитивно и верю, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Будем верить в это и работать над этим», – заявил Роналду.

38-летний Криштиану Роналду провел 19 матчей за «Аль-Наср» в сезоне, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.