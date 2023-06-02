Роналду объяснил провал Аль-Насра в борьбе за трофеи сезона-2022/2023
Португалец – о результатах команды из Эр-Рияда
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал результаты клуба в сезоне-2022/2023.
«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и не смог добраться даже до финала розыгрыша Кубка страны.
«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам необходимо быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения целей. Иногда для достижения результата требуется время, но если мы будем верить, то все возможно. Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но этого не произошло. Я действительно настроен позитивно и верю, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Будем верить в это и работать над этим», – заявил Роналду.
38-летний Криштиану Роналду провел 19 матчей за «Аль-Наср» в сезоне, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
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