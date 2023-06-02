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02 июня 2023, 09:14 | Обновлено 02 июня 2023, 09:19
614
0

Роналду объяснил провал Аль-Насра в борьбе за трофеи сезона-2022/2023

Португалец – о результатах команды из Эр-Рияда

02 июня 2023, 09:14 | Обновлено 02 июня 2023, 09:19
614
0
Роналду объяснил провал Аль-Насра в борьбе за трофеи сезона-2022/2023
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал результаты клуба в сезоне-2022/2023.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и не смог добраться даже до финала розыгрыша Кубка страны.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам необходимо быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения целей. Иногда для достижения результата требуется время, но если мы будем верить, то все возможно. Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но этого не произошло. Я действительно настроен позитивно и верю, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Будем верить в это и работать над этим», – заявил Роналду.

38-летний Криштиану Роналду провел 19 матчей за «Аль-Наср» в сезоне, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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