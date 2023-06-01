Криштиану РОНАЛДУ: «Я счастлив в Саудовской Аравии и хочу продолжать»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опроверг слухи о своем желании покинуть Саудовскую Аравию:

«Я рассчитывал выиграть трофей с клубом, но ожидания не всегда оправдываются. В последние 5-6 месяцев клуб прогрессировал, как и вся лига. Выиграть титул не получилось, но я настроен позитивно и верю, что дальше будет лучше.

Я счастлив здесь, хочу и буду продолжать. По моему мнению, если работа продолжится в том же духе, саудовская лига войдёт в пятёрку лучших лиг мира».