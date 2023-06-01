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01 июня 2023, 22:42 |
634
2

Криштиану РОНАЛДУ: «Я счастлив в Саудовской Аравии и хочу продолжать»

Звездный португалец не собирается покидать «Аль-Наср»

01 июня 2023, 22:42 |
634
2
Криштиану РОНАЛДУ: «Я счастлив в Саудовской Аравии и хочу продолжать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опроверг слухи о своем желании покинуть Саудовскую Аравию:

«Я рассчитывал выиграть трофей с клубом, но ожидания не всегда оправдываются. В последние 5-6 месяцев клуб прогрессировал, как и вся лига. Выиграть титул не получилось, но я настроен позитивно и верю, что дальше будет лучше.

Я счастлив здесь, хочу и буду продолжать. По моему мнению, если работа продолжится в том же духе, саудовская лига войдёт в пятёрку лучших лиг мира».

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Источник YouTube
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Комментарии 2
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Bohdan
Щасливий в Саудівській Аравії. Стати чемпіоном не вдалося - це не важно, головне зарплату 200 млн доларів в рік отримав. Ще й фальшиво підспівує - "саудівська ліга увійде до п'ятірки кращих ліг світу".
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NachoBarbero
Звідки в жопі шоколад? 
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