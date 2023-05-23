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23 мая 2023, 13:16 |
702
1

Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу

Криштиану не нравится инфраструктура в Саудовской Аравии

23 мая 2023, 13:16 |
702
1
Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду хочет покинуть команду.

Как сообщает Mundo Deportivo, Роналду не нравится спортивная инфраструктура в Саудовской Аравии. По мнению КриРо, она очень далека от современности.

Как утверждает источник, Криштиану «безумно» желает уйти из «Аль-Насра». Окружения футболиста также не против уехать из Саудовской Аравии и Роналду уже ищет варианты в Европе.

Криштиану перешел в «Аль-Наср» 5 месяцев назад. Действующий контракт рассчитан до до лета 2025 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон (с учетом коммерческих выплат).

На счету КриРо 13 голов и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Mundo Deportivo
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Trollface
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