Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу
Криштиану не нравится инфраструктура в Саудовской Аравии
Звездный португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду хочет покинуть команду.
Как сообщает Mundo Deportivo, Роналду не нравится спортивная инфраструктура в Саудовской Аравии. По мнению КриРо, она очень далека от современности.
Как утверждает источник, Криштиану «безумно» желает уйти из «Аль-Насра». Окружения футболиста также не против уехать из Саудовской Аравии и Роналду уже ищет варианты в Европе.
Криштиану перешел в «Аль-Наср» 5 месяцев назад. Действующий контракт рассчитан до до лета 2025 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон (с учетом коммерческих выплат).
На счету КриРо 13 голов и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
😠 Cristiano Ronaldo está como loco por abandonar el Al Nassr al que llegó en el pasado mes de enero, aunque tiene contrato todavía para las dos próximas temporadas— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 23, 2023
✍ @ramonfuentes74https://t.co/qLrJzVwQ2l
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