Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу

Звездный португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду хочет покинуть команду.

Как сообщает Mundo Deportivo, Роналду не нравится спортивная инфраструктура в Саудовской Аравии. По мнению КриРо, она очень далека от современности.

Как утверждает источник, Криштиану «безумно» желает уйти из «Аль-Насра». Окружения футболиста также не против уехать из Саудовской Аравии и Роналду уже ищет варианты в Европе.

Криштиану перешел в «Аль-Наср» 5 месяцев назад. Действующий контракт рассчитан до до лета 2025 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон (с учетом коммерческих выплат).

На счету КриРо 13 голов и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии.