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Италия
02 июня 2023, 07:34 | Обновлено 02 июня 2023, 07:35
670
1

Ювентус автоматически сохранил у себя Щенсны

Поляк и дальше будет в «старой синьоре»

02 июня 2023, 07:34 | Обновлено 02 июня 2023, 07:35
670
1
Ювентус автоматически сохранил у себя Щенсны
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Контракт 33-летнего польского голкипера Войцеха Щенсны с «Ювентуса» пролонгирован.

Действующий договор уроженца Варшавы с туринским клубом был рассчитан до лета 2024 года. Теперь он автоматически продлен еще на 1 год – до конца сезона-2024/2025.

Щенсны выступает за «Ювентус» с 2017 года. В сезоне Серии А-2022/23 Войцех провел за команду 27 матчей, пропустил 26 голов.

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Ювентус Войцех Щенсны Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Goal.com
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Максим
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