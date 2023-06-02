Ювентус автоматически сохранил у себя Щенсны

Контракт 33-летнего польского голкипера Войцеха Щенсны с «Ювентуса» пролонгирован.

Действующий договор уроженца Варшавы с туринским клубом был рассчитан до лета 2024 года. Теперь он автоматически продлен еще на 1 год – до конца сезона-2024/2025.

Щенсны выступает за «Ювентус» с 2017 года. В сезоне Серии А-2022/23 Войцех провел за команду 27 матчей, пропустил 26 голов.