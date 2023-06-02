Италия02 июня 2023, 07:34 | Обновлено 02 июня 2023, 07:35
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Ювентус автоматически сохранил у себя Щенсны
Поляк и дальше будет в «старой синьоре»
02 июня 2023, 07:34 | Обновлено 02 июня 2023, 07:35
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Контракт 33-летнего польского голкипера Войцеха Щенсны с «Ювентуса» пролонгирован.
Действующий договор уроженца Варшавы с туринским клубом был рассчитан до лета 2024 года. Теперь он автоматически продлен еще на 1 год – до конца сезона-2024/2025.
Щенсны выступает за «Ювентус» с 2017 года. В сезоне Серии А-2022/23 Войцех провел за команду 27 матчей, пропустил 26 голов.
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