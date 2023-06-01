Канселу не хочет возвращаться в АПЛ
Португалец не хочет ни в «Ман Сити», ни в «Арсенал»
Португальский защитник Жоау Канселу не хочет возвращаться в АПЛ. Об этом сообщает немецкий журналист Максимилиан Кох. Это касается как варианта с переходом в «Арсенал», так и возвращения в «Манчестер Сити».
Вторую половину нынешнего сезона Канселу провел в аренде в «Баварии», но в продлении сотрудничества не заинтересована ни одна из сторон. Права на 28-летнего португальца по-прежнему принадлежат «Манчестер Сити».
Таким образом, наиболее вероятным вектором продолжения карьеры Канселу является Испания. Интерес к защитнику проявляют «Реал» и «Барселона».
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