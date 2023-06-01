Португальский защитник Жоау Канселу не хочет возвращаться в АПЛ. Об этом сообщает немецкий журналист Максимилиан Кох. Это касается как варианта с переходом в «Арсенал», так и возвращения в «Манчестер Сити».

Вторую половину нынешнего сезона Канселу провел в аренде в «Баварии», но в продлении сотрудничества не заинтересована ни одна из сторон. Права на 28-летнего португальца по-прежнему принадлежат «Манчестер Сити».

Таким образом, наиболее вероятным вектором продолжения карьеры Канселу является Испания. Интерес к защитнику проявляют «Реал» и «Барселона».