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  4. Воссоединится с Зинченко? Канселу может перейти в Арсенал
Англия
15 мая 2023, 19:36 |
650
1

Воссоединится с Зинченко? Канселу может перейти в Арсенал

Игрока хочет видеть в команде Микель Артета

15 мая 2023, 19:36 |
650
1
Воссоединится с Зинченко? Канселу может перейти в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который вторую половину нынешнего сезона проводит в аренде в «Баварии», летом может перебраться в «Арсенал».

По информации британских СМИ, его хочет видеть в «Арсенале» главный тренер команды Микель Артета. Также Канселу интересуются «Реал» и «Барселона», не исключено и что игрок останется в «Баварии» на постоянной основе.

Ранее Канселу выступал с Александром Зинченко за «Манчестер Сити», и был прямым конкурентом украинца за место в составе на позиции левого защитника.

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Жоау Канселу Арсенал Лондон Микель Артета Манчестер Сити Бавария
Источник 90min
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Комментарии 1
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Тарік1994
занадто дорого і не певен, що Сіті ще когось Арсеналу продасть. Але я уявляю "радість" Зінченка якщо це станеться)) 
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