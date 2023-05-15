Воссоединится с Зинченко? Канселу может перейти в Арсенал

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который вторую половину нынешнего сезона проводит в аренде в «Баварии», летом может перебраться в «Арсенал».

По информации британских СМИ, его хочет видеть в «Арсенале» главный тренер команды Микель Артета. Также Канселу интересуются «Реал» и «Барселона», не исключено и что игрок останется в «Баварии» на постоянной основе.

Ранее Канселу выступал с Александром Зинченко за «Манчестер Сити», и был прямым конкурентом украинца за место в составе на позиции левого защитника.