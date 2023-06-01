Форвард «Реала» Карим Бензема останется в клуб до лета 2024 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По их информации, Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии. Один из местных клубов предлагал ему 2-летний контракт с суммарной зарплатой в 200 миллионов.

Ранее СМИ сообщали о том, что Бензема принял решение покинуть «Реал». Контракт 35-летнего француза истекает в конце сезона, в соглашении есть опция продления еще на год.