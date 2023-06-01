Испания01 июня 2023, 23:26 |
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Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии
Форвард останется в «Реале» еще на год
01 июня 2023, 23:26 |
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Форвард «Реала» Карим Бензема останется в клуб до лета 2024 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.
По их информации, Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии. Один из местных клубов предлагал ему 2-летний контракт с суммарной зарплатой в 200 миллионов.
Ранее СМИ сообщали о том, что Бензема принял решение покинуть «Реал». Контракт 35-летнего француза истекает в конце сезона, в соглашении есть опция продления еще на год.
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