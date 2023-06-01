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  4. Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии
Испания
01 июня 2023, 23:26 |
423
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Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии

Форвард останется в «Реале» еще на год

01 июня 2023, 23:26 |
423
0
Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Карим Бензема останется в клуб до лета 2024 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По их информации, Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии. Один из местных клубов предлагал ему 2-летний контракт с суммарной зарплатой в 200 миллионов.

Ранее СМИ сообщали о том, что Бензема принял решение покинуть «Реал». Контракт 35-летнего француза истекает в конце сезона, в соглашении есть опция продления еще на год.

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Источник: Бензема покидает Реал
Карим Бензема Реал Мадрид
Источник Marca
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