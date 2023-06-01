ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Львова покинул боснийский Сараево
Фране Чирьяк играл в Украине с 2020 по 2022 годы
27-летний хорватский центральный полузащитник Фране Чирьяк в ближайшее время продолжит карьеру в новой команде.
С лета минувшего года Чирьяк, который известен в Украине по выступлениям за «Львов», играл в рядах «Сараево», однако боснийский клуб отрапортовал, что по взаимному согласию сторон контракт игрока продлен не будет и он немедленно покидает расположение боснийцев.
Фране Чирьяк провел 21 матч за «Сараево».
В марте минувшего года на фоне полномасштабной фазы вторжения оккупационной армии рф на территорию Украины Чирьяк покинул «Львов» и перешел свободным агентом в «Локомотив» из Софии, а спустя несколько месяцев стал футболистом «Сараево».
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