27-летний хорватский центральный полузащитник Фране Чирьяк в ближайшее время продолжит карьеру в новой команде.

С лета минувшего года Чирьяк, который известен в Украине по выступлениям за «Львов», играл в рядах «Сараево», однако боснийский клуб отрапортовал, что по взаимному согласию сторон контракт игрока продлен не будет и он немедленно покидает расположение боснийцев.

Фране Чирьяк провел 21 матч за «Сараево».

В марте минувшего года на фоне полномасштабной фазы вторжения оккупационной армии рф на территорию Украины Чирьяк покинул «Львов» и перешел свободным агентом в «Локомотив» из Софии, а спустя несколько месяцев стал футболистом «Сараево».