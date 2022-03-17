ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Львова Чирьяк перешел в Локомотив София

26-летний опорный полузащитник «Львова» Фране Чирьяк стал игроком софийского «Локомотива», сообщает официальная страница клуба в сети Facebook.

Чирьяк подписал контракт на полтора года, перейдя в болгарский клуб на правах свободного агента.

За «Львов» Чирьяк выступал с осени 2020 года. На его счету 36 матчей, 1 забитый мяч и 8 результативных передач в составе украинской команды.