Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA 250 в английском Бирмингеме.

Также специальную карту организаторы в Бирмингеме выдали знаменитой американке Винус Уильямс. Турнир WTA в Бирмингеме пройдет на травяном покрытии с 19 по 25 июня.

А на предшествующей неделе, с 12 до 18 июня, и Свитолина, и Уильямс могут сыграть на турнире в нидерландском Росмалене (Хертогенбос), куда обеим теннисисткам также был выдан уайлд-кард.