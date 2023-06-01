WTA01 июня 2023, 21:41 | Обновлено 01 июня 2023, 22:07
1107
0
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Также специальную карту организаторы в Бирмингеме выдали Винус Уильямс
01 июня 2023, 21:41 | Обновлено 01 июня 2023, 22:07
1107
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA 250 в английском Бирмингеме.
Также специальную карту организаторы в Бирмингеме выдали знаменитой американке Винус Уильямс. Турнир WTA в Бирмингеме пройдет на травяном покрытии с 19 по 25 июня.
А на предшествующей неделе, с 12 до 18 июня, и Свитолина, и Уильямс могут сыграть на турнире в нидерландском Росмалене (Хертогенбос), куда обеим теннисисткам также был выдан уайлд-кард.
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