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WTA
01 июня 2023, 21:41 | Обновлено 01 июня 2023, 22:07
1107
0

Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии

Также специальную карту организаторы в Бирмингеме выдали Винус Уильямс

01 июня 2023, 21:41 | Обновлено 01 июня 2023, 22:07
1107
0
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA 250 в английском Бирмингеме.

Также специальную карту организаторы в Бирмингеме выдали знаменитой американке Винус Уильямс. Турнир WTA в Бирмингеме пройдет на травяном покрытии с 19 по 25 июня.

А на предшествующей неделе, с 12 до 18 июня, и Свитолина, и Уильямс могут сыграть на турнире в нидерландском Росмалене (Хертогенбос), куда обеим теннисисткам также был выдан уайлд-кард.

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Элина Свитолина Винус Уильямс WTA Бирмингем WTA Хертогенбос
Источник Sport.ua
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