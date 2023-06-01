Барселона подталкивает Фати к переходу в Вулверхэмптон

«Барселона» продолжает работать над чисткой состава команды и сокращением зарплатной ведомости. Каталонцы хотят избавиться от форварда Ансу Фати.

Проблема в том, что интерес к нему проявляет только «Вулверхэмптон», а выступать за этот клуб 20-летний форвард не хочет. Руководство «Барселоны» давит на Фати с целью убедить его принять предложение «Вулверхэмптона».

В нынешнем сезоне на счету Фати 9 голов и 4 ассиста в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.