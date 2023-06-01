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  4. Барселона подталкивает Фати к переходу в Вулверхэмптон
Испания
01 июня 2023, 20:47 |
958
0

Барселона подталкивает Фати к переходу в Вулверхэмптон

Сам форвард не хочет переходить в стан «Волков»

01 июня 2023, 20:47 |
958
0
Барселона подталкивает Фати к переходу в Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

«Барселона» продолжает работать над чисткой состава команды и сокращением зарплатной ведомости. Каталонцы хотят избавиться от форварда Ансу Фати.

Проблема в том, что интерес к нему проявляет только «Вулверхэмптон», а выступать за этот клуб 20-летний форвард не хочет. Руководство «Барселоны» давит на Фати с целью убедить его принять предложение «Вулверхэмптона».

В нынешнем сезоне на счету Фати 9 голов и 4 ассиста в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Ансу Фати Барселона Вулверхэмптон
Источник Sport.es
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