Барселона подталкивает Фати к переходу в Вулверхэмптон
Сам форвард не хочет переходить в стан «Волков»
«Барселона» продолжает работать над чисткой состава команды и сокращением зарплатной ведомости. Каталонцы хотят избавиться от форварда Ансу Фати.
Проблема в том, что интерес к нему проявляет только «Вулверхэмптон», а выступать за этот клуб 20-летний форвард не хочет. Руководство «Барселоны» давит на Фати с целью убедить его принять предложение «Вулверхэмптона».
В нынешнем сезоне на счету Фати 9 голов и 4 ассиста в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.
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