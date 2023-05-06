Клуб АПЛ сделал Барселоне предложение по Фати

«Барселона», которая приняла решение летом продать Ансу Фати, получила первое предложение по покупке 20-летнего испанского форварда.

Поступило оно от «Вулверхэмптона». Английский клуб дает за Фати 30 миллионов евро и своего полузащитника Рубена Невеша. Стоимость 26-летнего португальца оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Фати 7 голов и 3 ассиста в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах.