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  4. Барселона решила продать Фати из-за высказываний отца
Испания
14 апреля 2023, 08:25 |
1387
0

Барселона решила продать Фати из-за высказываний отца

Жорже Мендеш будет искать для игрока новый клуб

14 апреля 2023, 08:25 |
1387
0
Барселона решила продать Фати из-за высказываний отца
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Руководство «Барселоны» приняло решение продать Ансу Фати во время летнего трансферного окна. Это связано с публичной критикой клуба, которую позволил себе отец форварда.

«Барселона» уже сообщила агенту Фати Жорже Мендешу, чтобы тот искал новый клуб для своего клиента. Каталонцы хотят выручить за него 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Фати 7 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник AS
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