Отец Фати раскритиковал Барселону: У Ансу на спине 10-ка, почему не играет?
Молодой игрок получает не так много времени на поле
Бори Фати, отец вингера «Барселоны» Ансу Фати, публично раскритиковал тренера команды Хави и руководство клуба из-за того, что молодой игрок почти не получает времени на поле.
«Нужно спросить Хави, почему Фати не играет. У меня ответа нет. Дайте Ансу шанс, у него на спине 10-ка. Он много играл вместе с Месси, Гризманном и Суаресом, а сейчас получает 1-3 минуты. Когда «Барселона» была в худших кондициях, то они заставляли Фати выходить на поле с травмой. А теперь, когда он готов и может играть на 100%, то уже не нужен? Он забыл, как играть в футбол?».
«Он хочет остаться в «Барселоне», но все зависит от клуба», – сказал Бори Фати.
20-летний Фати в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 24 матча, но лишь 9 раз выходил в стартовом составе. Успел забить три гола.
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