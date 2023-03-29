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  4. Отец Фати раскритиковал Барселону: У Ансу на спине 10-ка, почему не играет?
Испания
29 марта 2023, 14:11 | Обновлено 29 марта 2023, 14:28
397
3

Отец Фати раскритиковал Барселону: У Ансу на спине 10-ка, почему не играет?

Молодой игрок получает не так много времени на поле

29 марта 2023, 14:11 | Обновлено 29 марта 2023, 14:28
397
3
Отец Фати раскритиковал Барселону: У Ансу на спине 10-ка, почему не играет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Бори Фати, отец вингера «Барселоны» Ансу Фати, публично раскритиковал тренера команды Хави и руководство клуба из-за того, что молодой игрок почти не получает времени на поле.

«Нужно спросить Хави, почему Фати не играет. У меня ответа нет. Дайте Ансу шанс, у него на спине 10-ка. Он много играл вместе с Месси, Гризманном и Суаресом, а сейчас получает 1-3 минуты. Когда «Барселона» была в худших кондициях, то они заставляли Фати выходить на поле с травмой. А теперь, когда он готов и может играть на 100%, то уже не нужен? Он забыл, как играть в футбол?».

«Он хочет остаться в «Барселоне», но все зависит от клуба», – сказал Бори Фати.

20-летний Фати в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 24 матча, но лишь 9 раз выходил в стартовом составе. Успел забить три гола.

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Gargantua
ему на спину можно даже рыбную котлету повесить, но к определению стартового состава это отношения не имеет. 
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+1
luceorius
 Не знаю, яу зараз, але ще до травми Ансу Борисовичу елементарно не вистачало швидкісної витривалості на весь матч. Все решта - просто супер.
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0
Am
Та уж,Фаті розчарував, наче так круто починав але травми пригальмували
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0
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