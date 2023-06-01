Германия01 июня 2023, 20:28 | Обновлено 01 июня 2023, 20:29
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с Дани Ольмо
Испанский хавбек останется в клубе до 2027 года
01 июня 2023, 20:28 | Обновлено 01 июня 2023, 20:29
115
0
«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с испанским полузащитником Дани Ольмо. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
25-летний испанец выступает за «РБ Лейпциг» с января 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 10 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.
В мае сообщалось об интересе к Дани Ольмо со стороны мадридского «Реала». Трансферная стоимость испанца сейчас оценивается в 40 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 мая 2023, 22:23 15
В тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий
Футбол | 01 июня 2023, 14:57 14
Кристоф Галтье подтвердил, что следующий матч станет последним для Лионеля в футболке парижан
Теннис | 31.05.2023, 20:47
Футбол | 01.06.2023, 19:42
Теннис | 01.06.2023, 18:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2023, 13:30 3
01.06.2023, 01:15
31.05.2023, 15:35 4
30.05.2023, 19:55 5
01.06.2023, 14:38 23
30.05.2023, 19:10 20
31.05.2023, 06:00 49
30.05.2023, 17:52 27