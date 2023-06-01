ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с Дани Ольмо

«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с испанским полузащитником Дани Ольмо. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

25-летний испанец выступает за «РБ Лейпциг» с января 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 10 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

В мае сообщалось об интересе к Дани Ольмо со стороны мадридского «Реала». Трансферная стоимость испанца сейчас оценивается в 40 миллионов евро.