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Германия
01 июня 2023, 20:28 | Обновлено 01 июня 2023, 20:29
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с Дани Ольмо

Испанский хавбек останется в клубе до 2027 года

01 июня 2023, 20:28 | Обновлено 01 июня 2023, 20:29
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с Дани Ольмо
РБ Лейпциг. Дани Ольмо

«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с испанским полузащитником Дани Ольмо. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

25-летний испанец выступает за «РБ Лейпциг» с января 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 10 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

В мае сообщалось об интересе к Дани Ольмо со стороны мадридского «Реала». Трансферная стоимость испанца сейчас оценивается в 40 миллионов евро.

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РБ Лейпциг Дани Ольмо продление контракта
Источник РБ Лейпциг
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